A jövő héten megkezdődik az iskolaőrök kiválasztása

Pénteken jár le a jelentkezési határidő a nyugodt tanulási körülményeket biztosító állásokra.

Az iskolaőri szolgálat után érdeklődők július 24-e éjfélig adhatják le jelentkezési lapjaikat a megyei rendőr-főkapitányságokon. A jövő héten megtörténik a kiválasztás, majd az egészségügyi, fizikai állóképességi, pszichológiai tesztek következnek. A feltételeknek megfelelő iskolarendészek kiképzése augusztus 1-jén kezdődik, a tanév kezdetéig el kell látni a jelentkezőket egyenruhával, rendszeresített felszereléssel is – írja a Magyar Nemzet.

A rendőrség által foglalkoztatott iskolaőrök jogi, rendvédelmi, pszichológiai és pedagógiai kiképzést is kapnak. Csaknem ötszáz tanintézmény jelezte, igényt tart a szolgáltatásra, de ez nem egy lezárt keret. Ha valamelyik iskolában év közben úgy gondolják, hogy a biztonságérzetük miatt szükségük van iskolaőrre, akkor az illetékes rendőrkapitányság intézkedik erről. Ugyanez visszafelé is érvényes, az iskolaőrrel rendelkező intézmények is lemondhatnak a rendet őrzők szolgálatáról.

A péntek reggeli, Kossuth rádióban elhangzott interjúban Orbán Viktor miniszterelnök is kitért az iskolaőri rendszer szeptemberi bevezetésére. Orbán Viktor kijelentette, egyetlen iskola egyetlen pedagógusa, egyetlen diákja sem lehet kitéve semmiféle fenyegetettségnek. Úgy fogalmazott: vannak olyan országrészek, ahol elvadultak a dolgok, az emberi érintkezés frontján nincs tisztelete a pedagógusnak, nem a gyerek fejlődése, boldogulása a cél. A tanárok pedig ezért dolgoznak.

Mint a kormányfő mondta, a gyerek az gyerek, tudjuk, hogy néha meggondolatlan. Az iskolába betörő szülőkkel nagyobb a probléma, a pedagógusokat meg kell védeni, nem lehetnek kiszolgáltatott helyzetben, ez elfogadhatatlan. Orbán Viktor kijelentette, nem hajlandó eltűrni, hogy egy tanárnő féljen, ez erkölcsileg elfogadhatatlan állapot.

A kormány ezzel az intézkedéssel szeretné megvédeni a pedagógusokat és a diákokat az egyre gyakoribb bántalmazásoktól. Az iskolában az erőszakot meg kell szüntetni, nincs helye sem a tanulók egymás közötti, sem a tanulók, illetve a tanulók rokonai és a pedagógusok közötti erőszakos cselekedeteknek.

Horváth László, a konfliktusos helyzetek feltárása és azok megoldását szolgáló javaslatok kidolgozásáért felelős miniszterelnöki megbízott szerint nagyon fontos tényező, hogy az iskolaőr hivatalos személynek minősül, így önmagában az intézményekben a jelenléte is visszatartó, elrettentő erő lehet. Az iskolaőr kényszerítő eszközöket a jogszabályok szigorú betartása mellett csak akkor alkalmazhat, ha vele szemben nyilvánul meg erőszak, de minden szükséges eszköze és felhatalmazása meglesz arra, hogy ha atrocitást észlel, illetve ha egy tanár vagy diák segítséget kér, akkor olyan lépéseket tehessen, amelyek az észlelt jogsértő, erőszakos magatartás beszüntetéséhez vezetnek. Az esetleges erőszakos cselekedetek így nem utólag, nem csak véletlenül derülhetnek ki, nem lehet azokat elferdíteni, megmagyarázni, letagadni. Az iskolaőr a helyszínen gyors, erős és hatékony választ adhat az erőszakos cselekmény megelőzésére és megakadályozására. Jelzése, majd később hivatalos jelentése lehet az alapja az erőszakos cselekmény következményeként elrendelt eljárásnak.