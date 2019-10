A kurdok megállapodtak a szíriai csapatok telepítéséről

A szíriai kurdok megállapodtak vasárnap Damaszkusszal a szíriai kormányerők telepítéséről a török határ mentén, hogy segítséget nyújtsanak a kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erőknek (SDF) a török offenzíva megállításához.

A megállapodás megkötéséről a kurd adminisztráció – az Észak- és Kelet-Szíria Autonóm Adminisztrációjaként ismert félautonóm kurd intézmény – tájékoztatott vasárnap este.

A megállapodás értelmében már hétfőn megkezdődik a szíriai kormányerők telepítése. A kormánykatonák az SDF-fel együtt ellenőrzésük alá vonják a Kobani városhoz közeli határszakaszt. A közlemény szerint az elmúlt öt napban a Szíria északi részébe behatoló török erők számos bűncselekményt követtek el a polgári lakosság ellen.

Egy-két órával a megállapodás közzététele előtt nyugati hírügynökségek arról adtak hírt, hogy a szíriai hadsereg már megkezdte csapatok telepítését az ország északkeleti részébe, és közben tárgyalások kezdődtek a szíriai kormány és az SDF között egy szíriai orosz légitámaszponton.

Az al-Majadín szíriai állami televízió közlése szerint a szíriai katonák vasárnap már be is léptek az Aleppótól 85 kilométerre északkeletre Manbídzs területére, és az elkövetkező órákban megérkeznek Kobaniba. Hasonló híreket közölt a SANA szíriai hírügynökség is.