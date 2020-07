A nemzeti ünnepet nem, a jubileumi Pride-ot megtarthatják

Sajtóhírek szerint több kisebb rendezvénnyel váltanák fel a melegfelvonulást.

Egyes információk szerint a törvényeket kijátszva megtartható lesz a Pride, a meleg büszkeséget hirdető programsorozat. A kormány csütörtök délelőtt a koronavírus-járvány terjedésének visszaszorítása érdekében lemondta a Szent István napjához köthető állami programsorozatot és a hagyományos tűzijátékot. A bejelentést Karácsony Gergely, főpolgármester is üdvözölte. Mindezek után kézenfekvő döntés lenne, ha Budapest első embere arra kérné az augusztusra tervezett Pride szervezőit, hogy ők is kövessék a kormány előremutató, biztonságra törekvő példáját és vegyék komolyan a járványügyi kockázatot.

Sajtóhírek szerint a koronavírus-járvány sem szabhat gátat a 25. jubileumi Pride megtartásának. A Vadhajtások.hu azt állítja: a szervezők próbálják kijátszani a törvényeket, azon az állásponton vannak, hogy mivel ötszáz fős rendezvény engedélyezett, ezért több helyszínen zajlanak majd a programok, és több napon keresztül tarthat a felvonulás.

A 25. jubileumi Pride-programsorozatot idén tíznaposra tervezték, a fő attrakció az augusztus 22-i felvonulás, majd egy nagyszabású after party lenne este tíz órától a Budapest Parkban. Másnap egy margitszigeti piknikkel zárulna a programsorozat. Mindez több ezer embert vonz, a jelenlegi jogszabályok értelmében tehát ebben a formában nem megtartható.

A Magyar Nemzet több Pride-hoz köthető szervezetet is felkeresett. Radványi Viktóriát, a Pride főszervezőjét e-mailben, közösségi oldalon próbálták elérni, eddig sikertelenül.

Dombos Tamás, a Magyar LMBT Szövetség projektkoordinátora a lappal azt közölte, hogy nincs rálátása a Pride szervezésére.

A kijelentés azért is érdekes, mert az általa képviselt szövetség egyik tagszervezete a melegfelvonulást szervező Szivárvány Misszió Alapítvány. Nehezen elképzelhető, hogy a több ügyben együtt dolgozó Radványi és Dombos a bejelentés után nem egyeztetett egymással, hiszen az LMBT Szövetség több előadása érinti a Pride-programsorozatot, továbbá szorosan egymással kapcsolatban álló, közös ügyekért küzdő szervezetekről van szó.

„Örülök, hogy a kormány kivételesen hallgatott a józan hangokra, és idén elmarad az augusztus 20-i tűzijáték. Felelőtlenség lett volna, ha több százezres tömeg gyűlt volna össze a Duna-parton egy olyan időszakban, amikor a járvány bármikor belobbanhat. Idén több ünnep is rendhagyóan alakult, számos szokásunkat kellett felfüggesztenünk egy időre, de hiszem, hogy volt és van is értelme ezeknek a lemondásoknak. Hiszen ennek is köszönhető, hogy hétköznapjaink most – az előírások szigorú betartása mellett – már egy kicsit hasonlítanak a járvány előtti életünkre. Ezt kell megvédenünk közösen, óvva magunk és egymás egészségét” – írta közösségi oldalán Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölve azt, hogy idén elmaradnak az államalapításhoz és Szent István napjához köthető programok.

A Magyar Nemzet felkereste a főváros sajtóirodáját is, hogy megtudjuk: a főpolgármester a szívéhez közelálló rendezvényekkel kapcsolatban is fenntartja-e a szigorú járványügyi álláspontját, és arra kéri-e a Pride szervezőit, hogy mondják le ők is a nagy tömeget vonzó programsorozatukat a koronavírus-járvány terjedésének a visszaszorításának érdekében.

Karácsony Gergely főpolgármesterről köztudott, hogy a Pride támogatója, a programsorozat nyitóbeszédének megtartását is elvállalta.

Karácsony több Pride-felvonuláson is részt vett, és Zugló polgármestereként, elsőként az országban szivárványos zászlót tűzött ki a polgármesteri hivatal épületére a tavalyi a Pride hónapjában.

A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, hogy feljelentést tett az idei Pride miatt a Szent Korona Rádió, mert a rendezvény logójában a koronát az LMBTQ-közösség szivárványával ábrázolják. A rádió korábbi közleménye szerint az ábrázolás provokáció, „a szakrális, keresztény Szent Koronát ezzel jelképezni a Szent Korona súlyos meggyalázása”. Hangsúlyozták, a Büntető Törvénykönyv vonatkozó passzusai szerint „aki nagy nyilvánosság előtt Magyarország himnuszát, zászlaját, címerét vagy a Szent Koronát sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, illetve azokat más módon meggyalázza, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”. Mivel a rendezvény honlapján a Szent Koronát a Pride jelképével, a szivárvánnyal ábrázolják, ezért az a szakrális, keresztény Szent Korona súlyos meggyalázása.