A piacokon idősáv nélkül vásárolhat minden korosztály (videó)

Az általában szabadtéren tartott piacok lényegesen biztonságosabbak a zárt bevásárlóközpontokhoz, patikákhoz képest – magyarázta Nagy István agrárminiszter.

Többen is érdeklődtek arról, hogy a 65 éven felüliek számára bevezetett védett vásárlási sáv hogyan érinti a piacokat. Nagy István agrárminiszter Facebook videójában elmondta, hogy a piacokon a védett korosztály és a fiatalabbak is teljes nyitvatartási időben vásárolhatnak. A rendelet ugyanis az élelmiszerüzleteket, az illatszerboltokat és a gyógyszertárakat érinti csak. Az általában szabadtéren tartott piacok lényegesen biztonságosabbak a zárt bevásárlóközpontoknál, illetve az általában kis alapterületű élelmiszerboltokhoz vagy patikákhoz, drogériákhoz képest.

Az élelmiszer-ellátáshoz nélkülözhetetlenek, ezért is tartották indokoltnak, hogy a piacokon továbbra is sávos nyitvatartás nélkül várják a látogatókat, változatlan formában – magyarázta a miniszer. Nagy István arra hívja fel a figyelmet, hogy a járványügyi szabályok betartása itt is ugyanolyan fontos, mint máshol. „Kérem, hogy figyeljenek oda a biztonságos távolság megtartására, és minden esetben viseljenek maszkot” – kéri az agrárminiszter.

A piacok továbbra is sávos korlátozás nélkül várják a vásárlókat. Posted by Nagy István on Tuesday, November 24, 2020

Borítókép: A COVID-19 járvány gyengülésére reagáló könnyítések és a tavaszi zöldségek, gyümölcsök iránti érdeklődés hatására élénkül a debreceni Nagypiac forgalma 2020. június 3-án, ahol kofák, őstermelők és szakboltok kínálják a portékát.