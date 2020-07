A szélsőséges BLM-es tüntetőknek semmi sem szent (videó)

Se szeri, se száma a keresztényüldözéseknek a világon.

A BLM zászlaja alatt is folytatódik a keresztényüldözés, az aktivisták egy imádkozó közösségre is rátámadtak. A Gatestone Institute kutatása továbbá arra is rámutatott, hogy 2009 óta mintegy 32 ezer keresztényt gyilkoltak meg brutálisan – írja a Magyar Nemzet.

Az egész internetet bejárták a dermesztő képsorok arról, amikor múlt héten Saint Louis városában helybéli keresztények gyülekeztek a város névadója, IX. Lajos francia király szobránál. Békés, közös imát rendeztek, a város békéjéért és egységéért, azonban ahogy az egyikük, Connor Martin a Facebook-oldalán leírta: „hirtelen Black Lives Matter-tüntetők jelentek meg, akik zaklatni kezdték a békésen imádkozó katolikusokat. Mi nem tettünk semmit. Engedtük nekik, hogy ránk köpjenek, az ujjaikat az arcunkra helyezzék, lökdössenek és ellenségeskedjenek.Továbbra is békésen imádkoztunk.”

Valaki a tömegben egy azonosítatlan folyadékot öntött egy idős emberre, akit később egy erőszakos ember meg is támadott. „A barátom éppen akkor érkezett meg, ennivalót hozott nekem. Megkérdezték tőle, hogy velem van-e, és amikor igennel válaszolt, engem is elkezdtek verni” – osztotta meg Twitterén Martin.

Yesterday, while praying for peace and unity in our city and the protection of the Saint Louis statue, Black Lives Matter protesters started to harass, berate, and assault the Catholics that were peacefully praying. We did nothing in retaliation (Thread with documentation) 1/8 pic.twitter.com/3jLDZUwDvY — Conor Martin (@CMartinForMO) June 28, 2020

Connor Martin videókat is készített, és közölte, hogy feljelentést tesz a támadók ellen. A keresztények hatszor is hívták a rendőrséget, de azok nem jelentek meg.

A keresztények elleni erőszak azonban nemcsak a BLM-hez köthető, a Gatestone Institute az idén történt keresztényüldözésekről külön beszámolót is készített.

Nigériában a militáns fuláni pásztorok és a Boko Haram iszlám militáns csoport az elmúlt négy és fél hónapban legalább 620 védtelen keresztényt ölt meg. Ezzel 2009 óta ebben az országban már körülbelül 32 ezer keresztényt mészároltak le.

Mindeközben Muhammadu Buhari tábornok, az ország elnöke, aki maga is fuláni származású, a fegyveres erők főparancsnokaként nemcsak hogy a keresztény közösségeket nem óvta meg, de amióta hatalmon van, egyetlen fuláni pásztort sem tartóztattak le, és vádat sem emeltek ellenük.

Szintén Nigériában március 23. és április 30. között hat fiatal keresztény lányt és egy idősebb házas nőt raboltak el. „A szokásos gyakorlat az, hogy ezeket a lányokat házasságra kényszerítik, és szexuálisan, fizikailag és érzelmileg bántalmazva erőszakosan áttérítik” – mondta a Hausa Christian keresztény alapítvány egyik vezetője.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban a helyi haderő azon muszlim harcosai, akik korábban hűséget esküdtek az Iszlám Államnak, legalább 17 embert megöltek, pedig az afrikai ország 95 százaléka keresztény többségű. – Előbb több lövést adtak le a levegőbe.

Amikor a lakosság elkezdett menekülni, elfogtak közülük néhány embert, és elvágták a torkukat macsetékkel – mondta egy falubéli.

Tavaly ugyanaz a csoport meggyilkolt egy lelkészt, miután az nem akarta félbehagyni a prédikációt, és nem volt hajlandó áttérni az iszlámra.

Pakisztánban május 8-án, a pénteki imák után egy keresztényellenes szlogeneket ordibáló fegyveres muszlim tömeg megtámadta és megpróbálta meggyújtani a Hakeem Purában lévő Szentháromság-templomot, amely 22 évvel korábban épült.

A támadás mögött egy muszlim ember állt, aki egy évvel ezelőtt eladta a földjét az egyháznak, de most vissza akarta venni. A muszlim „földfoglalók” később traktorral szántották be egy százéves keresztény temető sírjait.

Egyiptomban május 30-án – két nappal azelőtt, hogy Trump elnök elismerte a globális kopt napot – az egyiptomi hatóságok egy traktorral hat óra alatt lebontották Koum al-Farag faluban az egyetlen kopt templomot, annak ellenére, hogy az már tizenöt éve állt és háromezer keresztényt szolgált ki.

Ugyanabban a hónapban egy férfi fáklyát dobott az alexandriai Szűz Mária-templom belsejébe. Az ügyészek azonban úgy vélték, hogy a tettes mentálisan beteg, ezért nem felelős a tettéért.

Mozambikban május közepén az iszlám terroristák megtámadtak egy kolostort. Az ott lakó négy szerzetesnek sikerült elrejtőznie, de röviddel azután a közeli falu számára épített kórházat fegyveres muszlimok elpusztították.