A személyes névmások egyesek szerint még sincsenek nemekhez kötve

A videót egy kérdés ihlette, ami az volt, hogy „valaki elmagyarázná, hogy a he/him névmásokat miért lehet leszbikusokra használni?” – írja a V4NA hírügynökség.

A tiktoker szerint, „a névmások nem egyenlőek a nemekkel, ezért akárki használhatja őket”.

You can be a woman, identify as a female, and still go by he/him 😂 pic.twitter.com/uOCC5qtase

— Libs of Tik Tok (@libsoftiktok) July 16, 2021