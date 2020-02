A tömegbe hajtott egy autós egy németországi farsangi felvonuláson

Belehajtott egy autós a tömegbe hétfőn egy farsangi felvonuláson a németországi Volkmarsenben, többen megsebesültek – közölte a területileg illetékes észak-hesseni rendőrkapitányság.

A közlemény szerint a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták.

A Hessen tartományi közszolgálati médiatársaság (Hessischer Rundfunk – HR) jelentése szerint legkevesebb 13 ember sebesült meg, köztük gyerekek.

Egy ezüst színű kombi Mercedes hajtott a kisvárosban összegyűlt emberek közé, akik a farsangi időszak legfontosabb napjaként számon tartott húshagyó kedd előtti hétfő (Rosenmontag) alkalmából tartottak felvonulást.

Az autó nagyjából 30 métert tett meg az emberek között, vezetője – egy 20 és 30 év közötti férfi – még gázt is adott, amikor közéjük hajtott.

A rendőrség és a mentők nagy erőkkel vonultak a helyszínre.

Az eset háttere ismeretlen – áll a HR jelentésében.

A Bild című lap a hírportálján azt írta, hogy információik szerint több mint 30 sebesült van, nagyjából egyharmaduk állapota súlyos.

Egy rendőrségi szóvivő a lapnak elmondta: még nem tudják, hogy a sofőr szándékosan hajtott-e a tömegbe.

Egy szemtanú a Bildnek elmondta, hogy a gázolás után többen megpróbáltak rátámadni a sofőrre, a rendőröknek kellett megvédeniük a feldühödött emberek haragjától.

A Frankfurter Rundschau című lap a hírportálján szemtanúkra hivatkozva azt írta, hogy az autós a felvonulást néző emberek közé hajtott, méghozzá szándékosan, a rendezvény miatti lezárásokat megkerülve és teljes gázzal. Úgy tűnt, mintha gyermekeket szemelt volna ki áldozatnak.

A volkmarseni eset nyomán elővigyázatosságból valamennyi Hessen tartományi farsangi felvonulást megszakították.

Volkmarsen Németország nyugati részén fekszik, Kassel és Göttingen térségében. A kisvárosban nagyjából hétezren laknak. A hétfői felvonulásra 1500 embert vártak a szervezők.

Breaking: At least 15 injured, including children, after a car rams into a crowd at a Carnival Parade in Volkmarsen, Germany. Witnesses say the driver still was on the gas during the incident. A suspect has been arrested. pic.twitter.com/7gK37aAcZp

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 24, 2020