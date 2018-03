Aknamentesítés indul Jézus megkeresztelésének feltételezett helyszíne körül

Robbanószerkezetek eltávolítását kezdték meg a Jordán folyó partján - jelentette be kedden az izraeli védelmi minisztérium.

A tárca közölte, hogy a projekt keretében több mint 50 éve telepített gyalogsági aknák ezreit szednék fel Ciszjordániában azon a helyszínen, ahol az Újszövetség tanítása szerint Keresztelő Szent János megkeresztelte Jézust.

A terület Jordánia fennhatósága alá tartozott 1948-ban, amikor Izrael állam megalakult, egészen az 1967-es háborúig. Ekkor a zsidó állam elfoglalta Ciszjordániát, és aláaknázta a térséget.

Becslések szerint 3000 telepített gyalogsági akna és más robbanószerkezet eltávolítását fogja elvégezni az erre szakosodott brit Halo Trust jótékonysági szervezet közösen az izraeli hatóságokkal. Ronen Shimoni, a Halo Trust ciszjordániai programmenedzsere úgy fogalmazott, hogy „attól függően, mit találnak” az egymillió négyzetméteres területen, a projekt akár egy évig is eltarthat.

Shimoni elmondta: a legfőbb akadályt korábban a pénzügyi források hiánya jelentette. A projektet eredetileg még 2016-ban jelentették be, s a Halo Trustnak azóta sikerült közel egymillió dollárt gyűjtenie erre a célra, amelyet az izraeli kormány is nagyjából ugyanennyivel támogatott. A szervezetnek emellett meg kellett szereznie a politikailag kényesnek mondható térségben a Palesztin Hatóságnak, valamint olyan nyolc keresztény felekezetnek a jóváhagyását is, amely még az 1930-as években szerezte meg a föld tulajdonjogát a palesztinai brit mandátum idején.

Izrael 1967-ben Ciszjordánia mellett Kelet-Jeruzsálemet is elfoglalta. Az említett területeken, illetve a Gázai övezetben hoznák létre leendő államukat a palesztinok. Ciszjordánia jelenleg az izraeli hadsereg teljes katonai ellenőrzése alatt áll.

Kaszr el-Jahudba évente több százezer zarándok látogat, de a Jézus megkeresztelésének feltételezett helyszínét körülvevő területek elhagyatottak az aknaveszély miatt. A térség szent a zsidóság számára is, mivel a vallási hagyomány szerint a zsidók ezen a helyen szelték át a Jordán folyót az ígéret földjére tartva, 40 évvel az egyiptomi rabságot követően, valamint úgy tartják, Illés próféta mennybemenetele is ott történhetett.