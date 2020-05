Aláírásgyűjtés a nemzeti régiókért: csodát elérték, a lehetetlent ostromolják

Elképzelhető, hogy ma az online térben is elérik az egymilliós határt. Ha a tavaly május 7-én indult petíció sikeres lesz, akkor az EU-s tagállamok őshonos nemzeti kisebbségei alanyi jogon pályázhatnak európai uniós támogatásokra.

Csodával határos módon már szerdán késő este meglett az egymilliomodik támogató a Székely Nemzeti Tanács petíciójához, és ma reggelig már újabb 35 ezer aláírás gyűlt össze. Ezzel az online térben összesen 825 ezren írták már alá a petíciót, míg március közepéig, amíg lehetett, papír alapon – főként a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Agrárszövetség közreműködésével – 210 ezren támogatták a kezdeményezést.

Az akció azonban több okból is folytatódik tovább, részben azért, mert sokan lehetnek olyanok, akik papír alapon kétszer is aláírták az íveket, vagy később az online térben is támogatták a petíciót. Van még egy fontos cél is, a következő órákban,

ma éjfélig négy további országban is el kellene érni a jogszabályokban meghatározott limitet – ez eddig Magyarországon, Romániában és Szlovákiában sikerült –, ami lehetetlen küldetésnek tűnik

A szervezők azonban nem adják fel, mert ha a csodát elérték, akkor bármi megtörténhet az utolsó órákban. A tét óriási, mert

ha a tavaly május 7-én indult petíció sikeres lesz, akkor az EU-s tagállamok őshonos nemzeti kisebbségei alanyi jogon pályázhatnak európai uniós támogatásokra.

Más miatt is érdemes tovább folytatni a gyűjtést. Pesty László arról beszélt, hogy a három hete, a koronavírus-járvány miatt beadott halasztási kérelmük célt érhet. A Székely Nemzeti Tanács petíciójának kampányfőnöke kifejtette: olyan hírek érkeztek Brüsszelből, hogy az Európai Bizottság (EB) valószínűleg tíz napon belül véleményt mond az ügyben, és ez a halasztásra nézve pozitív lehet. Döntést azonban várhatóan nem hoz, hanem az Európai Parlamenthez továbbíthatja a kérdést, az EB javaslatáról július közepén szavazhatnak, várhatóan a Bizottság javaslatát támogatva. Július második felében így engedélyt adhatnak a halasztásra. Ezzel kapcsolatban szerdán az Európai Bizottság a Magyar Nemzetet arról tájékoztatta: nagyon is tisztában vannak az aláírásgyűjtés nehézségeivel, és dolgoznak azon, hogy amilyen gyorsan csak lehet, megoldást találjanak valamennyi, jelenleg folyamatban lévő európai polgári kezdeményezésre.

Pesty László még ugyancsak szerdán kitért arra is, hogy időközben egy digitális hibát is felfedeztek a petíció brüsszeli internetes oldalán, amely miatt rengeteg aláírás veszhetett el. A lap úgy tudja, hamarosan erre is reagálnak az Európai Bizottság illetékesei.

A petíció kampányfőnöke rámutatott arra, hogy a maguk részéről készek a folytatásra, és már majdnem elkészült a kezdeményezés nemzetközi kampánya, amelynek a világszerte ismert és elismert Hosszú Katinka olimpiai bajnok úszónő lesz az arca. A sportoló örömmel és önként állt a kezdeményezés mellé.