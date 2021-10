Aljas provokáció a baloldal helyszínválasztása a békemenet szervezői szerint

Most is félnek a békés, nemzeti érzelmű tömegtől.

Ezt ne hagyja ki! Révész Máriusz: tudatosan gerjeszthették a konfliktust 2006 őszén

A békemenetet már hetekkel ezelőtt bejelentették, ezért a baloldal felelőtlen, amikor olyan eseményeket szervez, amelyek lehetőséget adhatnak a két tábor találkozására – hangzott el a békemenetet szervező CÖF-CÖKA sajtótájékoztatóján – írja a Magyar Nemzet.

Szóvivőjük, ifj. Lomnici Zoltán szerint ötvenhat szellemi örökösei a békemeneten vesznek részt, miközben az elnyomók szellemi örökösei, a gyurcsányi baloldal megpróbál ellendemonstrációt tartani. – Üzenetünk egyértelmű: mi erősek vagyunk és egységesek – jelentette ki.

Aljas provokáció, hogy az ellenzék a 2006-os rendőrterror egyik helyszínén, az Astoriánál tervezett október 23-ai megemlékezést, de úgy látszik, észhez tértek, mert áthelyezték a rendezvényt a Dózsa György út és az Andrássy út kereszteződéséhez – mondta a Civil Összefogás Fórum (CÖF) alapítója, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) kuratóriumának elnöke. Csizmadia László szerint ugyanakkor ennek a „társaságnak” – amelyben helyet kap Dobrev Klára, akinek a nagyapja asszisztált az ’56 utáni megtorláshoz és Gyurcsány Ferenc, akinek a nevéhez fűződik a 2006-os rendőrterror egyáltalán nem kellene megemlékeznie a forradalomról egy rosszul sikerült előválasztás után.

A békemenet tiszteleg ’56 mártírjai és a 2006-os gyurcsányi rendőrterror áldozatai előtt, illetve üzen Brüsszelnek is, hogy megvédik a szuverenitást, a szólásszabadságot és a kormányt a támadásoktól – mondta. Csizmadia tájékoztatása szerint

a békemenet a „Soha többé” feliratú molinó mögött vonul fel. Ezzel arra akarnak biztatni minden magyart: gondolják át, hogy miközben a kormány 12 éve nyugodt életet biztosít számukra, egy bolsevik, ultraliberális, Soros által támogatott társaság tör a hatalomra, amely újrakezdené Magyarország kirablását – mutatott rá.

A kuratóriumi elnök beszámolt arról is, hogy belföldről és külföldről egyaránt támadás érte a CÖF-CÖKA honlapját és hírportálját, ez azonban nem tudja megakadályozni a békemenet sikeres megszervezését.

Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője emlékeztetett arra, hogy a békemenetet már hetekkel ezelőtt bejelentették, ezért szerinte a baloldal felelőtlen, amikor olyan eseményeket szervez, amelyek lehetőséget adhatnak a két tábor találkozására.

Ötvenhat szellemi örökösei a békemeneten vesznek részt, miközben az elnyomók szellemi örökösei, a gyurcsányi baloldal megpróbál ellendemonstrációt tartani

– tette hozzá az alkotmányjogász. Ifj. Lomnici Zoltán szerint a Gyurcsány és Márki-Zay vezette baloldal október 23-ai békemenettel kapcsolatos „provokációja” egyértelműen azt mutatja, hogy a baloldal – ahogy 1956 őszén és 2006 őszén – „most is fél a békés, nemzeti érzelmű tömegtől”. Minden létező eszközzel – akár egy tüntetés békemenetre történő rászervezésével, akár a sajtón keresztüli megfélemlítéssel, elbizonytalanítással –, megpróbálják megakadályozni, „hogy ismét százezrek vonuljanak a budapesti utcákon a nemzeti kormány politikája melletti kiállásképp” – mondta. „Üzenetünk egyértelmű: mi erősek vagyunk és egységesek – jelentette ki a CÖF-CÖKA szóvivője.

Ismert: Kovács Zoltán tájékoztatása szerint idén ismét

már előző nap elkezdődnek az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezései, október 23-án pedig Orbán Viktor miniszterelnök rendhagyó helyszínen, az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán mondja el beszédét.

A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte: nem véletlen a helyszínválasztás, hiszen ott 15 évvel ezelőtt, az 50. évfordulón „a békés emlékezőket és ünneplőket brutális rendőrrohammal verték szét”. Erre is reflektál az állami rendezvény – hangsúlyozta Kovács Zoltán, aki 2006. október 23-át a „modernkori magyar történelem legszégyenteljesebb” napjának nevezte.

Kitért arra is, hogy ehhez az ünnepséghez csatlakozik a 14 órakor a Műegyetemtől induló békemenet is, de az – emelte ki az államtitkár – nem az állami rendezvények része. Ezzel együtt biztosítják az ünnepi rendezvények, így a békemenet békés, biztonságos, zavartalan lebonyolítását is – tette hozzá az államtitkár.