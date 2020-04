Amerika szerint Moszkva műholdromboló rakétával kísérletezett

Moszkva műholdrombolórakéta-kísérletet hajtott végre szerda reggel – közölte este John Raymond tábornok, az amerikai űrparancsnokság vezetője.

Közleményében a tábornok leszögezte: „az Egyesült Államok készen áll és elkötelezett, hogy elrettentse az agressziót, és megvédje a nemzetet, szövetségeseinket és az Egyesült Államok érdekeit a világűrben elkövetett ellenséges cselekedetektől”.

Raymond tábornok hangsúlyozta, hogy a szerdai kísérlet bizonyíték „Oroszország álszent javaslataira a világűrben történő fegyverzetkorlátozásra, miközben egyértelműen nem áll szándékában leállítani űrfegyverkezési programját”.

Oroszország mellett az Egyesült Államok és Kína is igyekszik kiterjeszteni fegyverkezési programját a világűrre. Szakértők szerint a műholdakat megsemmisítő fegyverzetek azért is veszélyesek, mert a széthulló műholdak részei, más tárgyakkal is ütközve, lövedékként csapódhatnak be a Föld légkörébe.