Az ukrán miniszter terrorizmussal vádolja a kárpátaljai válogatottat

Szeparatista cselekedetek miatt indított vizsgálatot a CONIFA-világbajnok Kárpátalja labdarúgó-válogatott tagjai ellen Ihor Zsdanov ukrán sportminiszter. Az ukrán labdarúgó-szövetség eltiltással fenyegeti a friss világbajnok csapat játékosait, más kérdés, hogy egyetlen CONIFA-vb-győztes kárpátaljai sem játszik Ukrajnában.

Már a CONIFA (Független Labdarúgó-egyesületek Szövetsége – a FIFA-n kívüli válogatottakat tömörítő sportszervezet) labdarúgó-világbajnokság előtt botrányt kavart az ukrán és a román sajtó amiatt, hogy Kárpátalja, illetve Székelyföld is rész vesz a „szeparatista világbajnokságon”– olvasható Jakab Árpád cikkében, a Nemzeti Sport oldalán.

A magyarellenességéről ismert román újságíró, Dan Tanasa például kijelentette: a székelyek így népszerűsítik az irredenta, autonóm ötletet. Tanasa azt kérte a sportminisztertől és a Román Labdarúgó-szövetség vezetőitől, hogy

a székely válogatottban szereplő játékosokat azonnal zárják ki az összes romániai bajnokságból, hiszen „a székely válogatott egy irredenta projekt része, amelyet Magyarország folytat Románia egy részén”.

Az újságíró szerint csak első ránézésre ártalmatlan a projekt, ám „sokkal komplexebb dologról van itt szó: ez a székelyföldi válogatott egy hatalmas marketingkampány részét képezi.

Kárpátalján még durvább a helyzet

Bár Tanasa szavai Bukarestben egyelőre süket fülekre találtak, Ukrajnában a munkachevo.net című internetes oldalon megjelent cikk szerzője már a címben felhívta a sportminisztérium figyelmét, hogy „a kárpátaljai csapat megnyerte a szeparatista világbajnokságot”. A szerző kitért arra is, hogy az együttes magyar-ukrán szimbolikát viselt a mezén, a magyar és az ukrán színek mellett pedig a kárpátaljai medve, valamint a régió kontúrja is szerepelt rajta.

A portál vasárnap éjjel közzétett cikkében valósággal ízekre szedi a csapat tagjait és vezetőit, közte Fejes Tibor beregszászi járási képviselőt, akit már a vb előtt is „megtalált” néhány ukrán újság.

A cikk megjelenésének másnapján Ihor Zsdanov ukrán sportminiszter bejelentette: vizsgálatot indított szeparatista cselekedetek miatt a Kárpátalja játékosai ellen.

Zsdanov „nyílt sportolói szeparatizmusnak” nevezte a történteket, és felszólította az ukrán biztonsági szolgálatot, hogy megfelelően reagáljon erre. „Ki kell hallgatni a csapat játékosait, valamint meg kell vizsgálni a kárpátiak megbízott szervezőinek a cselekedeteit Ukrajna területi integritásának megsértése miatt, valamint megvizsgálni, hogy köthetők-e terrorista, valamint szeparatista csoportokhoz” – jelentette ki a miniszter.

Az Ukrán Labdarúgó-szövetség már értesítette is a vizsgálatról a CONIFA-t, kilátásba helyezve, hogy a Kárpátalja játékosait eltiltja mindennemű amatőr vagy profi sporttevékenységtől Ukrajna területén belül – más kérdés, hogy egyikük sem játszik Ukrajnában: a csapatkapitány, a kilencszeres magyar válogatott Sándor György és a többi társa is Magyarországon futballozik, az egyedüli kivételt a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK hálóőre, a döntőben három tizenegyest is hárító Fejér Béla jelenti.

Az NSO kérdésére a a kárpátaljai csapatvezetők elmondták: nagyon fájó számukra a miniszter és a szakszövetség kijelentése, hiszen ők csak focizni mentek Londonba, „nem is értjük, hogyan jöhet szóba szeparatizmus, terrorizmus…”

Kedd délben egyébként a CONIFA rövid közleményben állt ki a kárpátaljaiak mellett: „Az ukrán szövetség javaslatát a játékosok eltiltását illetően drákóinak tartjuk. A CONIFA kiáll a Kárpátalja játékosai mellett, és figyelemmel kíséri a fejleményeket. Arra ösztönözzük Zsdanov minisztert és az ukrán szövetséget, hogy vizsgálják felül álláspontjukat” – jelentette ki Sacha Düerkop főtitkár.

„A CONIFA-nál továbbra sem a politizálás a cél, hanem a foci. Egészen elképesztőek az ukrán vádak, attól, amiért valaki saját identitásának megfelelő focimezt húz magára, attól még se nem szeparatista, se nem terrorista”

– nyilatkozta az NSO-nak Wenczel Kristóf. A CONIFA magyar alelnöke szerint ők nem vesznek részt autonómiavitákban, ők a futballban dolgoznak, és azt szervezik, nem a politikát. Wenczel korábban úgy nyilatkozott, hogy Kárpátalja sikere Ukrajna sikere is, Székelyföld sikere pedig Románia sikere is.