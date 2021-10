Bakondi: bekerítették Európát a migránsok

A spanyol, az olasz és a balkáni útvonalon is érkeznek, miközben Fehéroroszország irányából megerősödött egy új útvonal is, amelyen hullámokban elérték már Németországot is.

Ezt ne hagyja ki! Ördögi tervet szőttek 2006-ban az emberek megfélemlítésére Az illegális bevándorlók „bekerítették Európát”, a spanyol, az olasz és a balkáni útvonalon is érkeznek – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója csütörtökön az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában. Bakondi György azt mondta, Fehéroroszország irányából megerősödött egy új útvonal is, amelyen az érkezők hullámokban – Lengyelországon keresztül – elérték már Németországot is. Hangsúlyozta: fontos, hogy minél hamarabb feltartóztassák az illegális bevándorlókat, ezért is küld Magyarország rendőröket Szerbiába, Szlovéniába és Észak-Macedóniába. A kontingensek célja, hogy segítsék az illegális migráció megállítását vagy legalább mérséklését azzal, hogy lassítják az áthaladást. Ezekben a küldetésekben évek óta több ezer magyar rendőr vessz részt, akik eddig 23 ezer embert fogtak el. Ez egy aktív, hasznos együttműködés, és újabb hasonló küldetések is napirendre kerülhetnek. Kiemelte: fontos, hogy Magyarország az érintett országokkal együttműködjön az embercsempész hálózatok felderítésében és lehetőség szerinti felszámolásában is. Ha sikerül ezeknek a hálózatoknak a vezetőit büntető-igazságszolgáltatás alá vonni, akkor ezek a szervezetek szétesnek és az újjáépítésük nagyon időigényes – tette hozzá. Kitért arra is, hogy nagy az utánpótlás, folyamatosan indulnak el emberek Afrikából. Ezért is nagy jelentőségűek azok a tárgyalások, amelyeket a V4-országok – majd a magyar kormány külön is – az egyiptomi államfővel folytattak, hiszen 2016 óta egyetlen egy migránsokat szállító hajó sem indult el Egyiptomból, miközben Afrikából hatmillióan érkeztek oda – emelte ki. Ez fontos eleme az európai biztonsági láncnak, amit sok ország még nem ismert fel – fűzte hozzá Bakondi György.

