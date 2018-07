Bakondi György: romlott a biztonság a bevándorláspárti országokban

A Balkán helyzete a migrációtól függetlenül is komoly figyelmet érdemel, hiszen a térség több államában is belpolitikai viszály dúl.

A belbiztonsági helyzet nagyságrendekkel romlott a bevándorláspárti országokban, ez vezetett a kvótakérdés napirendről lekerüléséhez – jelentette ki Bakondi György Napi aktuális című műsorunkban. A kormányfő belbiztonsági főtanácsadója szerint a vita most azon folyik, mit kezdjen Európa a menekültügyi eljárásokon átesett, visszatoloncolásra váró esetekkel.

Bakondi György szerint vitathatatlan, hogy kialakult a Balkánon egy tartós, új főútvonal. Hozzátette: a Balkán helyzete önmagában is komoly figyelmet érdemel a migrációtól függetlenül is, hiszen a térség több államában is belpolitikai viszály dúl.

A miniszterelnök tanácsadója úgy látja, hogy Európa-szerte növekszik a lakossági nyugtalanság, ezért fogalmazódik meg egyre világosabban a külső határőrizet igénye, illetve hot-spotok létrehozása az Európai Unió területén kívül, amelyet Orbán Viktor már 2016-ban javasolt.

