Benkő Tibor: a jövő évi költségvetés fő nyertese a honvédelem

Az ideinél majdnem 86 milliárd forinttal több jut erre a területre – mondta a honvédelmi miniszter pénteken budapesti sajtótájékoztatóján.

Benkő Tibor kifejtette, a többletforrásnak köszönhetően 2019-ben már 150 milliárd forintot tudnak fejlesztésre fordítani, így folytatódhatnak a beszerzések is, például a tervezettnél előbb tudnak majd helikoptereket vásárolni. A költségvetésben biztosított az illetményfejlesztés következő, ötszázalékos üteme is, valamint arra is lehetőséget ad, hogy bővítsék az ösztöndíjrendszert, s például olyan mérnököket, orvosokat vagy informatikusokat támogassanak tanulmányaik alatt, akik a diploma megszerzése után belépnek majd a honvédség kötelékébe – ismertette a miniszter. Hozzátette, hogy a költségvetésnek köszönhetően mind az aktív, mind a tartalékos katonák létszámát bővíteni tudják.

Nem az a legfontosabb, hogy a GDP hány százalékát fordítják az ország védelmére, hanem olyan képességeket kell teremteni, amelyek szavatolják Magyarország és a magyar emberek biztonságát

– hangoztatta a miniszter. Benkő Tibor kitért arra is, hogy – a mostani brüsszeli NATO-csúcson szerzett tapasztalatai szerint – egyre több nemzet ismeri fel, hogy a biztonság elsődleges kérdés, megteremtésének egyik eleme pedig a megfelelő költségvetés biztosítása.

Emlékeztetett, a 2014-es walesi NATO-csúcson kitűzött cél szerint a tagállamoknak 2024-ig el kellene jutniuk oda, hogy a GDP-jük legalább két százalékát katonai kiadásokra fordítják. Magyarország ehhez konkrét programmal rendelkezik, a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési tervet a NATO kedvezően fogadta – fűzte hozzá.

Borítókép: Benkő Tibor honvédelmi miniszter sajtótájékoztatót tart a tárca 2019. évi költségvetéséről a Honvédelmi Minisztériumban 2018. július 13-án.

MTI Fotó: Szigetváry Zsolt