Benkő Tibor: Magyarország a közép-európai térség biztonságát elsőként szavatoló ország lehet

"Édesanyám, Még most is hallom hangodat. Elporladt kezed még most is simogat." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk, nagyanyánk, dédmamánk SZABÓ GÉZÁNÉ "mindenki mamija" 84 éves korában örökre megpihent. Hamvait október 30-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra az úrkúti temetőben. A gyászoló család

"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, dédapánk RÉFI KÁROLY volt timföldgyári dolgozó életének 86. évében csendesen megpihent. Temetése október 28-án, a 13.30-kor kezdődő gyászmise után, 14 órakor lesz a gyepükajáni temetőben. Szerető családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HOCK JÓZSEF 63 éves korában elhunyt. Temetése október 26-án, a 14.15-kor kezdődő gyászmise után, 15 órakor lesz a nyirádi temetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy GOMBÁR JÁNOS életének 90. évében békésen elhunyt. Temetése 2019. október 30.-án, szerdán 15 órakor lesz a Vámosi úti temetőben. A gyászoló család

"Mikor a lelkemet roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten." Ady Szomorú szívvel tudatjuk, hogy VÉRTES EMILNÉ a Vegyipari egyetem volt dolgozója 95 évesen örökre megpihen. Temetése 2019. október 29-én 11 órakor lesz a Vámosi úti temetőben. A gyászmise a Regina Mundi templomban lesz 10 órakor. Gyászolják lányai, unokája, dédunokái

"Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HOFFMANN LÁSZLÓ volt MÁFKI dolgozó 86 éves korában elhunyt. Végső búcsút 2019. október 26-án 11 órakor veszünk tőle a veszprémi Vámosi úti temetőben. Előtte 10 órakor gyászmise a Regina Mundi templomban. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy VARGA JÓZSEF életének 70. életévében csendesen megpihent. Felejthetetlen halottunktól 2019. október 28-án 13 órakor a litéri temetőben veszünk végső búcsút. Kérjük gyászukat egy szál virággal fejezzék ki. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy LABUDEK TIBOR 84 éves korában elhunyt. Temetése: 2019. október 29-én 13 órakor lesz a veszprémi Vámosi úti temetőben. Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy JUHÁSZ FERENCNÉ 87. évében örökre megpihent. Hamvszórásos búcsúztatása 2019. október 28-án, hétfőn 11 órakor lesz a Vámosi úti temetőben. A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik HEGEDÜS JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban bármely módon osztoztak. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. SUGÁRNÉ KÉRI ANNA életének 53. évében elhunyt. Temetése 2019. október 28-án 11 óra 15 perckor lesz a budapesti farkasréti temetőben. Nemesvámoson az új templomban október 27-én 9 órakor emlékezünk meg róla. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Dr. Szakácsné Dr. Földényi Rita Erzsébet 60 éves korában elhunyt. Temetése 2019. október 26-án 13.00 órakor lesz a veszprémi Vámosi úti temetőben. Lelki üdvéért gyászmise 12.00 órakor a Regina Mundi templomban lesz.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BUZÁS GYULÁNÉ szül. Németh Karolina 78 éves korában örökre megpihent. Temetése 2019. október 26-án 13 órakor lesz a pápai Alsóvárosi temetőben. Szerető családja

Fájó szívvel tudatjuk, hogy SIMON GYÖRGY életének 78. évében örökre megpihent. Temetése 2019. október 26-án, szombaton 11 órakor lesz a dabronci temetőben. Előtte 10.30-kor gyászmise. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ID. FARKAS GYÖRGY veszprémi lakos életének 75. évében elhunyt. Hamvaitól 2019. október 25-én 13 órakor búcsúzunk a Dózsavárosi temetőben. Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le és a részvétnyilvánítást mellőzzék! A gyászoló család

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk MARTINKOVICS ATTILÁRA halálának 19. évfordulóján. Barátai

"Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VASTAG GÁBORNÉ Nagy Margit 82 éves korában örökre megpihent. Hamvaitól 2019. október 25-én, 14 órakor búcsúzunk a badacsonytomaji temetőben. Mindenkit arra kérünk kegyeletüket 1 szál virággal róják le. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MIHALIK ISTVÁN Bakony Művek nyugdíjas osztályvezetője 93. évében örökre megpihent. Temetése 2019. október 24-én, csütörtökön 14.30 órakor lesz a városlődi felső temetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FARKAS JÁNOSNÉ szül. Vas Magdolna 68 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2019. október 26-án 11 órakor lesz a nagyteveli temetőben. Szerető családja