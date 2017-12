Bogárdi Szabó István: karácsonykor Isten mindennél közelebb jön

Bogárdi Szabó István szerint Isten közelebb van hozzánk, mint mi önmagunkhoz, jobban tudja, hogy mi van a szívünkben és mire van szükségünk, mint mi magunk.

A református püspök felidézte: a karácsonyi történetben mindenki a „helyén van” és „teszi a dolgát”. A császár parancsol, a pásztorok őrzik a nyájat, a fogadós vendégeket fogad, és még a késve érkező Józsefnek és Máriának is szállást ad, Mária pedig a jászolból bölcsőt készít újszülött gyermekének.

– tette hozzá.

Bogárdi Szabó István azt mondta, nincsenek a helyükön az angyalok sem, akik alászállnak az égből, hogy „betekintsenek a nagy titokba” és dicsőítsék Istent. Kiemelte:

„Az angyali dicséret most is hangzik, az angyalok most is, bennünket is meghívnak az Istent dicsőítő énekre.”