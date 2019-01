Csaba testvér és Ferenc pápa együtt imádkoznak majd Csíksomlyón

A pápa májusban látogat Székelyföldre, ahol szabadtéri szentmisét is tart a somlyói hegynyeregben.

Mint arról portálunk is beszámolt, a katolikus egyházfő május 31-ével háromnapos apostoli látogatást tesz Romániában. Ő a második pápa, aki ellátogat az országba, és az első, aki Székelyföldön is misét tart (II. János Pál pápa 1999-ben csak Bukarestet kereste fel).

Ferenc pápa június 1-jén misézik Csíksomlyón (Romániában ekkor ünneplik a gyereknapot), épp a pünkösdi búcsú előtt egy héttel. A liturgiát latin nyelven, a homíliát a pápa olaszul mondja, amit magyar nyelvre is lefordítanak – számol be minderről a Bors Online.

„Tiszteletet, szeretetet, a helyiek munkájának az elismerését jelenti, ha valaki meglátogat egy másik embert. Igazán nagy megtiszteltetés, hogy Ferenc pápa méltónak talál minket arra, hogy meglátogasson.

A székelyek számára, ez egy nagyon fontos esemény. Mindig is hűek voltak Rómához, a katolikus egyházhoz, most ebből kapnak vissza egy kicsit”

– mondta a portálnak Böjte Csaba ferences szerzetes.

„Ahol a pápa van, ott dobog a katolikus egyház szíve, és nagyon örülök, hogy ha csak egy kis időre is, de Somlyón fog dobogni ez a szív. Mi is készülünk a gyerekeinkkel. Külön öröm számomra, hogy pont gyereknapon érkezik hozzánk” – mondta az atya, aki a magyarországi híveket is biztatja a részvételre.

