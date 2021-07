Családbarát: mást jelent Gyurcsányéknak, és mást az Orbán-kormánynak

Gyurcsány Ferenc az Orbán-kormány családpolitikáját támadta meg. Nehéz terepre tévedt, mivel 2010 óta soha nem látott lehetőségek nyíltak meg a családok előtt.

Gyurcsány Ferenc hosszasan értekezett a közösségi oldalán arról, hogy szerinte az Orbán-kormány politikája nem családbarát. A Demokratikus Koalíció elnöke ez esetben sincs könnyű helyzetben, mert az elmúlt tíz év a családok megerősítéséről szólt – emlékeztet a Magyar Nemzet.

„A 2010. május elseje után születő gyerekeknél már csak kétéves korig jár a gyermeknevelési segély (gyes) az eddigi három év helyett” – tudósította a távirati iroda 2009. június 29-én. A Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításai a családtámogatásokat sem kímélték.

Korózs Lajos, aki akkor a szociális tárca államtitkára volt, a döntést azzal próbálta magyarázni, hogy azokban az országokban jó a termékenységi mutató és a foglalkoztatási ráta, ahol az anyák a gyermekükkel rövidebb ­ideig vannak otthon. A parlament akkori baloldali többsége megszavazta a lépést. A Fidesz és a KDNP politikusai hiába kérték, hogy ne mérjenek csapást a családokra, a családi adókedvezmény szétverése, a szocpol megszüntetése és a családi pótlék megszigorítása mellett ne nehezítsék a gyesen, gyeden lévő édesanyák helyzetét. Nehezítették.

A gyes időtartamát az Orbán-kormány állította vissza három évre. Úgy, hogy a hosszabbítás visszamenőleg is érvényes lett. Azaz azokra is vonatkozott a döntés, akik akkor gyesen voltak.

Az elmúlt tíz évben nagyon sok olyan intézkedést vezetett be a kormány, amely a családokat segíti. Ezt a folyamatot koronavírus-járvány miatt kialakult válság sem törte meg. Olyannyira nem, hogy a 2022-es költségvetésben mintegy 2800 milliárd forint áll rendelkezésre a családok támogatására. Így a többi között jövő év január elsejétől a 25 év alattiak mentesülnek a személyi jövedelemadó (szja) megfizetése alól. Az árvaellátás havi 24 250 forintos minimumösszege több mint a duplájára, havi ötvenezer forintra emelkedik. A gyermekek otthongondozási díjának összege jövőre eléri a 2022. évi minimálbérét, az ápolási díj pedig öt százalékkal emelkedik. A 2019. július 1. előtt született, azt követően örökbefogadott gyermekek után igénybe vehető a babaváró támogatás és a jelzálog-hitel elengedésének lehetősége. Az idei év júliusától a csecsemőgondozási díj (csed) összege a bruttó jövedelem hetven százalékáról annak száz százalékára emelkedik.

Jövőre is megmarad annak a lehetősége, hogy az életük nagy részét munkával és gyermekneveléssel töltő nők negyvenéves jogosultsági idővel már az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően igénybe vehetik a nyugellátást. Erre 2022-ben a központi költségvetés 332 milliárd forintot biztosít. Folytatódik az otthonteremtési program, amely tízmilliókat ad vissza nem térítendő támogatásként a családoknak, hogy ez is ösztönözze és segítse a gyermekvállalást. A már meglévő ingatlan felújításához szintén ad pénzt az állam, de ehhez kedvezményes, kamattámogatott hitel is igényelhető.

Az Orbán-kormány vezette be a gyed extrát is, miszerint 2016-tól a gyermek féléves kora után a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása mellett az édesanyák visszatérhetnek a munkaerő­piacra. Nem kell lemondaniuk az ellátásokról, akár napi nyolcórás munkavégzés mellett sem.

Szintén családbarát intézkedést jelentett be nemrégiben Orbán Viktor.

A kormányfő jelezte: ha az idei gazdasági növekedés öt és fél százalék felett lesz, akkor a jövő év elején a gyermeket nevelő családokban mindkét felnőtt visszakapja a 2021-es teljes évi személyi jövedelemadó-befizetését, de fejenként maximum nyolcszázezer forintot.

Borítókép: illusztráció