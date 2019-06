Csendőrparancsnok segítette az avatásra érkező románokat

A csendőrség szóvivője hivatalosan is megerősítette, hogy Sebastian Cucoș, helyettes csendőrparancsnok, a csendőrség vezérkari főnöke kapott megbízatást az úzvölgyi katonatemetőhöz kivezényelt rendfenntartó alakulat tevékenységének koordinálására.

Elismerte a román csendőrség, hogy a helyettes országos parancsnok irányította az úzvölgyi magyar katonatemetőhöz kivezényelt alakulatokat – írja az origo.hu. Erre az után kényszerültek, hogy előkerült több fénykép is, amin Sebastian Cucoș látszik, amint a többnyire részeg futballhuligánokból álló szélsőségesekkel beszélget. A Székelyhon szerint szemmel láthatóan az avatásra érkező feltüzelt tömegnek a sírkertbe való benyomulását „biztosítja„.

Cucoș jelenléte azért is feltűnő, mert az egykor Koszovóban is szolgáló tábornok volt az, aki augusztusban a kormányellenes tüntetéseken a tömegoszlatásra adott parancsot. Abban az ügyben jelenleg is folyik a vizsgálat, mert felmerült, hogy a futballhuligánok Cucoș irányításával teremtették meg az indokot a karhatalmi beavatkozásra.

A románok ortodox szertartás közepette avattak fel csütörtökön egy engedély nélkül kialakított parcellát az úzvölgyi temetőben, annak ellenére, hogy semmilyen hiteles bizonyíték nincsen arra, hogy oda valaha is román katonákat temettek volna. Ott kizárólag az első és második világháborúban elesett magyarok, osztrákok és németek fekszenek végső nyughelyükön, amit a közeli, székelyek lakta Csíkszentmárton tart fenn.

Az emlékhelyet az első világháború után létesítették az Úz-folyó völgyében az 1916-ban meghalt honvédoknak.

Az egész magyarellenes provokáció a szintén közeli, de román többségű, és a mintegy 20 kilométerre fekvő, Bákó megyei Dormánfalva román polgármesterének kezdeményezése volt. Ő döntött úgy, hogy kőkereszteket állít az állítólagosan ott fekvő román katonák emlékére, pedig még az illetékes hatóságok is elismerték, hogy erre nincsen jogalapjuk, és a döntés nemzetközi jogot is sért.

A románok tehát a tudományos tényeknek, saját hatóságaik tiltásának és a törvényeknek ellentmondva mégis ezrével gyülekeztek csütörtökön az úzvölgyi temetőnél.

A románok az élőláncot alkotó székelyföldiekkel szemben próbáltak meg bejutni a temetőbe, a helyi csendőrség pedig látványosan nem tett meg mindent a rend és törvényeik betartása érdekében – sőt, most már alapos a gyanú, hogy szervezte azt. Jean-Adrian Andrei, a magyar többségű Hargita megye román prefektusa korábban fel is szólította Csíkszentmárton polgármesterét, hogy nyissa ki a temetőt.