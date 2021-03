Deutsch Tamás: nem ma dől el, hogy melyik európai formációban folytatjuk

„Kiderült, hogy ott nincs helyünk, ahol a politikai torzsalkodás fontosabb, mint a járvány elleni védekezés” – mondta a Magyar Nemzetnek Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője azt követően, hogy a nagyobbik kormánypárt ma elhagyta a néppárt frakcióját. A politikus szerint egyelőre nem érdemes arról spekulálni, hogy a Fidesz hol folytatja az Európai Parlamentben.

„Európai polgárok millióinak életében jelent mindennél fontosabb dolgot a járvány elleni védekezés. A döntéshozók Európa-szerte minden energiájukat arra fordítják, hogy védjék a polgárok életét, egészségét, és amint lehet, újraindítsák a gazdaságot.

A Manfred Weber vezette néppárti frakció nagy többsége ebben a helyzetben hónapok óta azon munkálkodik, hogyan is lehetne megregulázni, kiszorítani, felfüggeszteni a Fidesz európai parlamenti képviselőit”

– mondta Deutsch Tamás a Magyar Nemzetnek nyilatkozva azzal kapcsolatban, hogy a nagyobbik kormánypárt szerdán elhagyta a néppárti EP-frakciót.

Mint a Fidesz politikusa jelezte, a Fidesz–KDNP képviselői már a tavaszi fake news kampány közepette is világossá tették, hogy az emberek egészségének védelmével akarnak törődni. „Már akkor sem kívántunk foglalkozni az aljas támadásokkal. Ugyanez a helyzet most is, ezt el is mondtuk a frakcióban” – fogalmazott Deutsch Tamás, aki szerint a ma elfogadott, kizárólag a Fideszre szabott alapszabály-módosítás nyilvánvalóan ellentétes a jogállami elvekkel is. „Pedig mi minden héten kioktatást kapunk a jogállamiságból az Európai Parlamentben. Érdekes, hogy a jogállami mantra fő néppárti hangoztatóit most nem érdekelte például a visszamenőleges hatály tilalma” – tette hozzá a politikus. Szerinte az új eljárási rend megszavazásával gyakorlatilag a kormánypárti EP-képviselők majdnem kétmillió szavazóját minősítenék másodrendű uniós polgárnak.

„Ehhez pedig nem fogunk asszisztálni. Elég volt a méltatlan helyzetből!”

– húzta alá Deutsch Tamás.

Nem most dől el, hogyan tovább

Az EP-képviselőt arról is kérdeztük, hogy mihez kezd most a Fidesz az uniós parlamentben.

„Kiderült, hogy ott nincs helyünk, ahol a politikai torzsalkodás fontosabb, mint a járvány elleni védekezés. Spekulációkba viszont nem akarok bocsátkozni.

Meg fogjuk találni azt a helyet, ahol a leghatékonyabban és legeredményesebben tudjuk a magyar nemzeti érdekeket képviselni. Nem a mai napon dől el, hogy ez pontosan milyen európai formációt jelent”

– fogalmazott.

Hölvényi György, a KDNP politikusa marad a néppárti csoportban – ezzel kapcsolatosan Deutsch Tamás arra az ellentmondásra is felhívta a figyelmet, hogy a néppárt által sérelmezett jogállamisági döntések mindegyikében egyetértés van a Fidesz és a KDNP között. „Mindazonáltal a KDNP már a néppárt elődpártjában is ott volt” – ismertette, röviden csak úgy összegezve néppártügyben a jelenlegi álláspontot: „Goodbye, Auf Wiedersehen, Minden jót!”