Döntött a polgármester, mostantól csak színesbőrű újságíróknak ad interjút

Ezentúl csak színesbőrű újságíróknak hajlandó nyilatkozni Chicago város demokrata polgármestere, Lori Lightfoot – írja V4NA Mary Ann Ahernnek, az NBC5 Chicago politikai riporterének tweetjéből. A fekete és nyíltan leszbikus városvezető döntését azzal indokolta, hogy Chicago egy sokszínű város, ezt viszont nem tükrözi a helyi média, mivel a politikai újságírók többsége fehér. Vagyis ez alapján a mandátuma felénél járó polgármester a jövőben nem fog interjút adni a helyi újságírók többségének.

As ⁦@chicagosmayor⁩ reaches her two year midway point as mayor, her spokeswoman says Lightfoot is granting 1 on 1 interviews – only to Black or Brown journalists pic.twitter.com/PAUsacD9Gj

— Mary Ann Ahern (@MaryAnnAhernNBC) May 18, 2021