Eddig legkevesebb 75 ember vesztette életét a Fuego-vulkán kitörése miatt

Megindult a nemzetközi segítségnyújtás Guatemalának a Fuego-vulkán vasárnapi kitörését követően - közölte kedden Heinz Hiemann, a közép-amerikai állam elnökének szóvivője. Legfrissebb adatok szerint legkevesebb 75 ember vesztette életét a tűzhányó tombolásában.

„Már most kapunk nemzetközi támogatást, a nap folyamán orvosi kezelésre az Egyesült Államokba szállítanak néhány embert, emellett Mexikóból orvosok érkeznek Guatemalába” – idézi Hiemannt a Prensa Libre című helyi lap internetes felületén. A TASZSZ orosz hírügynökség értesülései szerint három gyermeket szállítanak kórházi ellátásra az Egyesült Államokba.

A guatemalai katasztrófavédelmi hatóságok szerint kedden a tűzhányó ismét aktivitást mutatott, egy robbanást követően láva ereszkedett le a déli oldalán. A veszélyeztetett térségben hat település evakuálását rendelték el. „Megkezdték a Fuego-vulkán közelében fekvő települések evakuációját a megnövekedett tevékenységre tekintettel, amely vulkanikus törmelékárakhoz vagy iszapárakhoz is vezethet” – derült ki a hatóságok közleményéből. A közlés szerint az újságírókat és mentőalakulatokat is kivonták a veszélyeztetett térségből.

Az újabb kitörés miatt sűrű füstfüggönyre és hamulepelre lehet számítani – közölte a latin-amerikai ország vulkanológiai intézete a Twitteren. A hatóságok figyelmeztetése szerint a kőolvadékból emellett forró gázok is kiválhatnak, ami miatt az érintett térségek feltétlenül elkerülendőek. Eddy Sanchez, a guatemalai vulkanológiai intézet igazgatója szerint évek óta nem látott hevességgel tört ki a Fuego. „Jelen pillanatban nagyon kritikus a helyzet” – mondta. A vulkán oldalain a rendkívül gyorsan mozgó hamuból, gázokból, kőtörmelékből és lávából álló folyamok hőmérséklete elérheti akár a 400 Celsius-fokot is.

Legfrissebb adatok szerint legkevesebb 75 ember vesztette életét a tűzhányó kitörése miatt. Sokan közülük elégtek vagy a mérgező gázoktól fulladtak meg. A mentőalakulatok borzalmas látványról számoltak be: a katasztrófa sújtotta területen egyes házakban egész családokat találtak, akik a vulkánkitörés következtében vesztették életüket. Nem kizárható, hogy a kutató-mentő munkálatok során további áldozatokra lelnek. Mintegy 300 sérültet tartanak számon, a kitörés csaknem 2 millió embert érint. Carlos Soto egészségügyi miniszter szerint az érintett régió kórházaiban 33 pácienst kezelnek harmadfokú égési sérülésekkel.

A Caritas katolikus segélyszervezet három szükségszállást is berendezett. „A természeti katasztrófa a legsúlyosabban éppen a térség két legszegényebb és távol eső falvát sújtotta” – mondta Claudio Moser, a Caritas latin-amerikai régióért felelős ügyintézője. Sergio Cabanasnak, a katasztrófavédelem igazgatójának legfrissebb tájékoztatatása szerint továbbra is 192 embert tartanak nyilván eltűntként. „Tudjuk a neveiket, életkorukat, s azt is, hogy mely falvakból származnak” – mondta Cabanas. A halottak nagy számára tekintettel háromnapos gyászt hirdettek az országban.

Jimmy Morales elnök is a helyszínre látogatott, hogy képet alkothasson a katasztrófáról.

A nagy erővel kitörő Fuego hétfőn 16 órán keresztül lövellt sűrű fekete füstöt mintegy 10 kilométeres magasságba, és hamuval terítette be a környékbeli területeket. A beszámolók szerint a fővárosra, Guatemalavárosra is hamu hullott, és a vulkanikus törmelékár elárasztotta El Rodeo települését.

Közel 3300 embert menekítettek ki a vulkánhoz közeli településekről. A világhálóra feltöltött képek és videofelvételek tanúsága szerint a vulkánhoz közeli településeket teljesen belepte a hamu. A felvételeken látottak alapján elmondható, hogy több településen óriási károk keletkeztek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A fővárostól mintegy 50 kilométerre délnyugatra fekvő, 3763 méter magas tűzhányó másodjára tört ki 2018-ban, hírügynökségek szerint a vasárnapi az elmúlt bő négy évtized legerőteljesebbje. Guatemala 32 tűzhányója közül a Fuego a legaktívabb.

Hétfőn egy sor dél-amerikai ország fejezte ki együttérzését Guatemalával a történtek miatt. Többen segítségüket is felajánlottak, köztük António Guterres ENSZ-főtitkár is.

Borítóképünkön gyászolók a hozzátartozók temetési szertartásán a dél-guatemalai San Juan Alotenangóban 2018. június 4-én.

Forrás: MTI / EPA / Esteban Biba