Eddig több mint egymillió vírustesztet végeztek az Egyesült Államokban

Eddig több mint egymillió amerikain végeztek vírustesztet – közölte Donald Trump amerikai elnök szokásos napi sajtókonferencián hétfőn a Fehér Ház Rózsakertjében.

Az elnök a számot „a koronavírus elleni háború történelmi fordulópontjaként” méltatta. Alex Azar, a humánerőforrásokért és egészségügyért felelős miniszter – aki szintén a járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedéseket irányító munkacsoport tagja – ugyancsak azt emelte ki rövid beszédében, hogy az Egyesült Államok „az első ország”, amely ilyen sok emberen végzett tesztet, és immár naponta több mint 100 ezer embert tesztelnek.

Donald Trump kifejtette, hogy az elkövetkező 30 nap rendkívül fontos lesz a járvány megfékezése szempontjából. „Mindegyikünknek megvan a maga feladata, hogy megnyerhessük ezt a háborút. Minden állampolgár, család és vállalkozás tehet azért, hogy leállítsuk ezt a vírust” – fogalmazott. „Ez közös hazafias kötelességünk” – mondta hozzátéve, hogy az eddig érvénybe léptetett szabályokat tovább szigoríthatják.

Bejelentette, hogy telefonon egyeztetett Giuseppe Conte olasz kormányfővel, és megígérte neki, hogy az Egyesült Államok mintegy százmillió dollár értékű védőfelszerelést küld Itáliába. Közölte azt is, hogy az Egyesült Államok is kapott más országoktól segítséget. Oroszországot és Kínát említette.

Az elnök arról is tájékoztatott, hogy az élelmiszer-, és gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) jóváhagyta olyan berendezés használatát, amellyel a speciális orvosi maszkokat fertőtleníteni lehet. Egyetlen ilyen berendezés naponta 120 ezer orvosi maszk fertőtlenítését végezheti el, és a maszkokat összesen húsz alkalommal lehet újra sterilizáltan felhasználni. Ilyen berendezés már dolgozik New Yorkban, Ohióban, a szövetségi fővárosban – Washington DC-ben –, és nemsokára munkába állítanak egyet az északnyugati Seattle városában is.

Trump úgy vélekedett: az elkövetkező néhány hétben sikerül biztosítani, hogy minden beteg, bárhol éljen is az Egyesült Államokban, lélegeztetőgéphez jusson.

Az amerikai tagállamok egyébként egymás után jelentik be növekvő igényeiket a lélegeztetőgépekre. Phil Murphy, New Jersey kormányzója újabb kétezer, John Bel Edwards, Louisiana kormányzója pedig 12 ezer lélegeztetőgépet kért a szövetségi kormányzattól hétfőn. New York városa új halottasházak létrehozásához kért szövetségi segítséget.

Közben több tagállamban ugrásszerűen nőtt a regisztrált fertőzöttek és a Covid-19 halálos áldozatainak száma. Kaliforniában hétfőn több mint 5700 újabb fertőzést állapítottak meg, az egész országban pedig további 502 halálos áldozatot jelentettek hétfő estig.

Anthony Fauci járványtani professzor az újságíróknak azt mondta: arra számít, hogy ősszel az új típusú koronavírus újabb járványával kell számolni. Trump hozzáfűzte: nagyon reménykedik abban, hogy ez nem következik be.