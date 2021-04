Egészség és jóllét terén a világ 10 legjobbja között a Semmelweis Egyetem

A THE University Impact Rangings az ENSZ fenntartható fejlődési céljai alapján, társadalmi és gazdasági hatásukat figyelembe véve rangsorolja a világ felsőoktatási intézményeit.

Ezt ne hagyja ki! Kocsis: Gyurcsány sosem szerette, ha szembesítik a bűneivel

A világ 10 legjobb egyeteme között szerepel a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education (THE) 2021-es University Impact rangsorában Egészség és jóllét (Good Health and Wellbeing) kategóriában. A rangsor idén 3. alkalommal jelent meg és összesen 1115 egyetem szerepel rajta. Az összesített eredmények alapján a Semmelweis továbbra is a legjobb 400-600 intézmény között van. A THE University Impact Rangings az ENSZ fenntartható fejlődési céljai alapján, társadalmi és gazdasági hatásukat figyelembe véve rangsorolja a világ felsőoktatási intézményeit.

A THE legfrissebb világrangsorának Egészség és jóllét (Good Health and Wellbeing) területén a Semmelweis Egyetem a 10. helyet szerezte meg, ezzel 45 helyet lépett előre. Ebben a kategóriában három további magyar intézmény szerepel: a Debreceni Egyetemet a 87., a Pécsi Tudományegyetemet a 101-200., a Szegedi Tudományegyetem pedig a 301-400. helyen rangsorolják. Az összesített eredmények alapján a Semmelweis továbbra is a 400-600. hely között szerepel.

A THE University Impact Rangings társadalmi és gazdasági hatásuk alapján állítja sorba a felsőoktatási intézményeket. Az idén harmadjára elkészített rangsor az ENSZ ún. Fenntartható Fejlődési Céljait veszi alapul. Összesen 17 ilyen célt nevezett meg az ENSZ 2015-ben, ezek egyike az Egészség és jóllét, amelyen a Semmelweis Egyetem kiemelkedően jól teljesített. Emellett másik öt területen mérettette meg magát az intézmény: Ipar, innováció és infrastruktúra (Industry, Innovation and Infrastructure) területén a 201-300. helyen; a Felelős fogyasztás és termelés (Responsible Consumption and Production) listáján a 301-400. helyen; a Nemek közötti egyenlőség (Gender Equality) terén a 401-600. helyen; Klímaváltozás (Climate Action) terén 401+ helyen; a Partnerség a célok tekintetében (Partnerships for the Goals) nevű, a rangsorban kötelezőnek számító listán pedig a 801-1000. helyen végzett a Semmelweis Egyetem.

A THE Impact rangsora 2019-ben jelent meg először, akkor 76 ország több mint 450 egyeteme szerepelt rajta. Az elmúlt években azonban jelentősen bővült a rangsorban induló intézmények köre, 2020-ban már 768-ra, idén pedig már 1115-re emelkedett a résztvevő felsőoktatási intézmények száma. Az összesített rangsort tekintve az első 600-ba a Semmelweis Egyetemen kívül három másik hazai intézmény került be: a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem.