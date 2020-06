Egyre több pénzbe kerül Karácsony Gergely teszetoszasága

Deák Dániel politológus szerint Karácsony Gergely húzásai mögött egyértelműen az áll, hogy az áldozat szerepébe szeretne kerülni, a folyamatosan konfliktusgenerálással pedig a saját maga országos politikai szerepét kívánja növelni, ők ugyanis már 2022-re figyelnek. Más kérdés, hogy a szakértő szerint ez lassan már a saját szavazói között is visszaüthet.

Miközben a Lánchíd, Budapest és az ország szimbóluma egyre tragikusabb állapotba kerül a fővárosi hivatal tétlenkedése miatt, Karácsony Gergely főpolgármester egymilliárdot költ a hivatala felújítására, viszont a hídra még a közbeszerzési eljárást sem írták ki – emlékeztet az Origo.

Miután a kormány, ígéretéhez híven a veszélyhelyzet megszüntetésével együtt visszaadta különleges felhatalmazását a parlamentnek, a polgármesterek számára elérhető rendkívüli hatalom, a rendeleti irányítás időszaka is véget ért. Ez azt jelentette, hogy a képviselő-testületek, vagy ez esetben a fővárosi közgyűlés jóváhagyása nélkül is lehetett egy személyben módosítani például a költségvetést.

Karácsony Gergely pedig az utolsó pillanatokat is kihasználta erre.

Csak nem úgy, ahogyan az emberek ezt elvárták volna: összesen 10 milliárd forintos plusz kiadást rendelt el érdemi egyeztetés nélkül, ebből pedig több tételből

egymilliárd forintot különített el csak a városháza felújítására, miközben a folyamatosan romló állapotú Lánchíd felújítása sehol sem szerepel.

Annak a Lánchídnak a felújítása, ahonnan korábban már kitiltották az öt tonnánál nehezebb járműveket, így például a turistabuszokat és a teherautókat, de az elkészült szakértői vélemények alapján már arról is szó van, hogy a gyalogosforgalom előtt is le kell zárni hamarosan.

Ez azért is különösen érdekes, mert Karácsony Gergely lassan életveszélyessé váló szerencsétlenkedése alatt a kormány többször is kijelentette, hogy 6 milliárd forintot biztosít a Lánchíd felújítására – a főpolgármester viszont ennek ellenére is folyamatosan pénzhiányra panaszkodik.

Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban kijelentette:

Azt szánalmasnak tartom, hogy rendre pénzhiányra hivatkoznak – fogalmazott, majd hozzátette, a főváros számláján százmilliárd feletti összeg van. „Tele vannak pénzzel, csak értelmesen kell felhasználni. Szurkolunk nekik, hogy sikerüljön” – tette hozzá.

Röviden, tehát

a Karácsony Gergely-féle baloldali városvezetésnek bőven rendelkezésre állnak a szükséges források saját kasszából is,

a kormány is többször nyilvánvalóvá tette, hogy 6 milliárd forintot biztosít a felújítására, ami az ország pótolhatatlan történelmi öröksége, és amit minden idelátogató külföldi is először lát meg a képeslapokon.

A felújítást célzó közbeszerzést viszont még mindig nem írták ki, a baloldali városvezetés hagyja tovább rohadni.

A főpolgármester azonban pénteken még tovább ment: az ATV Híradójában már kijelentette, hogy nem is 6, hanem inkább 10 milliárd forintot vár a kormánytól hozzájárulásként, illetve hogy a közbeszerzést legkorábban augusztusban írhatják ki, tehát másfél hónap múlva. Magyarán,

ha Karácsony Gergelyéken múlik, az eljárás miatt még hónapokig nem nyúlnak a hídhoz.

Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Karácsony Gergelyék szerencsétlenkedésével kapcsolatban az Origónak azt mondta, hogy a főpolgármester egyértelműen az áldozat szerepét kívánja magára ölteni, ami már minimum azóta tetten érhető, hogy az októberi önkormányzati választások után beült a városházára. Ennek érdekében

mesterségesen generál konfliktust a kormány és a főváros között,

a mostani, a Lánchíd felújításával kapcsolatos színjáték pedig nem az első eset.

A szakértő szerint a főpolgármesternek ezzel az a célja, hogy a saját inkompetenciájáról és bénázásáról terelje el a figyelmet, közben pedig a felelősséget, majd a következményeket ne neki kelljen viselnie, hanem inkább a kormánynak, amely már eddig is teljes támogatásáról biztosította a projektet és a szükséges forrásokat is rendelkezésre bocsátotta.

Deák Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy

a felelősség eltolása már a koronavírus-járvány alatt is jellemezte őket,

itt pedig elég csak a Pesti úti idősotthonban történtekre gondolni, ami ugyan egy fővárosi fenntartású intézmény, mégis megpróbálta eltolni magáról a felelősséget. Mint ismeretes, az otthonban 52 idős gondozott halt meg, a rendőrség pedig nyomozást is indított az ügyben. Az intézményben sokáig nem alkalmaztak főállású orvost, a kormányhivatali ellenőrzés során számos alkalommal nem is találtak ott senkit. Az otthonban egészen elképesztő higiéniai állapotok uralkodtak, sok időst például rühesen vittek el onnan kórházba, a járvány alatt pedig a hadseregnek kellett fertőtlenítenie az épületeket.

A politológus arra is emlékeztetett, hogy

Tarlós István tavaly rengeteg plusz forrással adta át a városháza kulcsát Karácsony Gergelynek,

szöges ellentétben a 2010 előtti időszakkal, amikor a baloldali önkormányzatok tetemes adósságokkal adták át a hivatalaikat. Tarlós István 2010-től kezdődő főpolgármestersége alatt sikerült szemmel is jól látható összegeket megtakarítani a főváros számláján.

Nem arról van szó tehát, hogy Karácsony Gergelyék ne tudnák felújíttatni a Lánchidat,

inkább arról, hogy annak ellenére követel egyre több pénzt a fővárosi fenntartású hídra, hogy nyilvánvalóan nem igaz az a pénzhiány, amiről elég aktívan panaszkodik a közösségi médiában és a balliberális sajtóban.

Deák Dániel rávilágított, hogy Karácsony Gergely a mostani húzásaival azt akarja elérni, hogy megnőjön az országos politikai szerepe, ugyanis ők már 2022-re figyelnek, az ilyen jellegű viták, a főváros által generált mesterséges konfliktusok pedig egészen addig folytatódni is fognak.

A politológus ugyanakkor azt is hozzátette, hogy Karácsony ezzel saját magát lőheti lábon: pár hónapig még lehet, hogy megsajnálják a saját szavazói, viszont a választók többsége elvárja minden felelős politikustól, hogy nem utolsósorban a rábízott emberek környezetét fejlessze, beruházásokat hajtson végre és valamiféle előrehaladás történjen az életükben. Az ilyen bénázás, a kiemelt fontosságú fejlesztések elmaradása és halogatása könnyen visszaüthet a baloldali főpolgármesterre, mivel az teljesen nyilvánvaló lesz, hogy ezek elmulasztása nem a kormány hibája lesz, hanem Karácsony Gergelyé – mondta el Deák Dániel.

A szakértő arra is emlékeztetett, hogy a főpolgármester volt az, aki lemondta az egyeztetést a kormánnyal, és kizárólag a Facebook-oldalán és az ellenzéki sajtóban üzenget.

Karácsony Gergely mindezt tudatosan csinálja, ugyanis ha valóban a mielőbbi felújítás lenne a célja, akkor ő maga is nyitott lenne az ilyen egyeztetésekre.