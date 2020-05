El sem éghettek volna a Demokratikus Koalíció iratai

„Polcról leemelhető” dokumentumok bemutatásán múlik, hogy a DK újra megkaphassa az állami támogatást, amennyiben azok bizonyítják a párt törvényes gazdálkodását – közölte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szóvivője.

Horváth Bálint felhívta a figyelmet, hogy a Gyurcsány-párt székhelye nem abban a Teréz körúti irodában van, ahol a tűz keletkezett, így a hivatkozott kimutatások valószínűleg ott sem lehettek volna – számolt be a Magyar Nemzet.

Mivel a 2017–2018-as évek vizsgálata már lezárult, az ÁSZ most a 2019-re és a 2020-ra vonatkozó pénzügyi dokumentumokat vár a DK-tól, amelyekkel a párt igazolni tudja, hogy a törvényes gazdálkodás feltételei adottak – közölte lappal Horváth Bálint. Mint az ÁSZ szóvivője fogalmazott, olyan „polcról leemelhető” dokumentumokról van szó, amelyek ha igazolják a jogszerű gazdálkodást, a DK újra megkaphatja az állami támogatást, ráadásul visszamenőleg, így a pártot egy forint veszteség sem éri.

Mint a portál emlékeztet, az ÁSZ csütörtökön jelentette be, hogy kezdeményezte a DK költségvetési támogatásának felfüggesztését, miután 2017–2018. évi gazdálkodásának ellenőrzése során megállapította, hogy a párt pénzügyi kimutatásai nem mutatnak megbízható és valós képet annak bevételeiről és kiadásai­ról, a valótlan pénzügyi kimutatások közzétételével pedig a párt a saját tagságát is megtévesztette. A bejelentést követően Gyurcsány Ferencék „pártállamot” kiáltottak, és azt állították, hogy az ÁSZ olyan dokumentumokat kér tőlük, amelyek a központi irodájukban 2018-ban keletkezett tűzben elégtek, és amelyeket már soha nem tudnak bemutatni, így „a DK állami támogatásának megvonása akár örök életre is szólhat”.

Hangsúlyozva, hogy az ÁSZ már nem kér a tűzeset idejére eső dokumentumokat a DK-tól, Horváth Bálint arra emlékeztetett, hogy az adózás rendjéről szóló törvény szerint az adatszolgáltatáshoz szükséges dokumentumokat a szervezet székhelyén kell tárolni, ha pedig azokat mégis más helyen őrzik, azt be kell jelenteni a NAV-nak.

A DK székhelye azonban nem abban a Teréz körúti irodában van, ahol a tűz keletkezett, így a hivatkozott dokumentumok valószínűleg ott sem lehettek volna

– mutatott rá Horváth Bálint. A szóvivő kitért arra is, hogy a DK tavaly májusban a Magyar Közlönyben közzétette 2018-as beszámolóját, amelyből két dolog következik:

a párt vagy mégis rendelkezett az állítólag elégett dokumentumokkal, vagy pedig hasraütésszerűen írták be a számokat,

így a beszámoló nem is felelhet meg a valóságnak, amivel saját tagságukat is megtévesztették.

Ezt a tényt állapította meg az ÁSZ.

A szóvivő emlékeztetett arra is, hogy a DK pénzügyeit évek óta szabálytalanságok jellemzik, a párt könyvvezetése és gazdálkodása 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban sem felelt meg a törvényi előírásoknak. Az ÁSZ 2013–2014. évekre vonatkozó jelentéstervezetére a DK elnöke például észrevételt sem tett, amivel lényegében elismerte az abban foglalt megállapításokat, és nem vitatta az ÁSZ eljárását – idézte fel Horváth Bálint.

Kitért arra is, a DK a 2018-as választási kampány során is megsértette a számviteli törvényt, a kampánytörvényt, illetve a párttörvényt is, sőt tiltott támogatást is igénybe vett a kampányához.

„Az ÁSZ a vonatkozó törvényi előírások alapján, egységes eljárási szabályok szerint végzi a pártok gazdálkodásának ellenőrzését. Támogatjuk a DK-t abban, hogy betartsa a törvényeket és a párt tagsága számára is átlátható legyen a gazdálkodása. Amint a most kért dokumentumokkal igazolja a törvényes gazdálkodás kereteit, a számvevőszék azonnal visszavonja a költségvetési támogatás felfüggesztését” – közölte Horváth Bálint.

Tájékoztatása szerint az ÁSZ 2020 első félévében, a törvényi előírásoknak megfelelően hét párt – a DK, a Jobbik, az LMP, a Magyar Liberális Párt, az MSZP, a Párbeszéd, valamint a felszámolás alatt lévő Együtt – és alapítványaik 2017–2018-as gazdálkodását ellenőrzi. Hamarosan megkezdődik a Fidesz, a KDNP, a Momentum, valamint a Kétfarkú Kutya párt és alapítványaik 2018–2019-re vonatkozó ellenőrzése.

„Minden pártot ellenőrzünk a törvényi előírásoknak és a jogállami normáknak megfelelően” – húzta alá az ÁSZ szóvivője.

Borítókép: Tűzoltók dolgoznak 2018. november 17-én Budapest VI. kerületében, a Teréz körúton, ahol mintegy négyszáz négyzetméteren ég egy négyemeletes épület tetőszerkezete. Az épületben teljesen megsemmisültek a Demokratikus Koalíció (DK) irodái.