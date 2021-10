Ellehetetlenítette az Elk*rtuk vetítését a balliberális újpesti vezetés (videó)

A DK-s alpolgármester indoklás nélkül utasította el, hogy a művelődési házat e célra kibéreljék, a baloldali koalíció pedig a témában beadott előterjesztés tárgyalása előtt egyszerűen kiment a képviselő-testületi ülésről, és nem is tértek vissza.

Gyakorlatilag lehetetlenné tette az újpesti önkormányzat balliberális vezetése, hogy a kerületben a nagyközönség számára is elérhetővé tegyék az Elk*rtuk című politikai krimit, amely Gyurcsány Ferenc őszödi beszédének kiszivárgásáról és a 2006-os őszi rendőrterrorról szól

– írja a Mandiner.hu.

A történet ott kezdődött, hogy Szabó Balázs újpesti önkormányzati képviselő a nagy érdeklődés hatására szeretett volna kerületében egy vetítést szervezni. Újpesten régóta nincsen mozi, az újpesti lakosok ezért kénytelenek a város más részeibe járni, ha a nagy vásznon szeretnének látni egy alkotást.

A képviselő a helyi művelődési központként működő Polgár Centrum nagytermét szerette volna kibérelni, hogy október 25-én vagy 27-én levetítsék a filmet, ezért levélben felkereste az intézményt fenntartó önkormányzati cég, az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. (UKK) vezetőjét. Ő azonban közölte, a kérdésben a UKK-t fenntartó önkormányzat dönthet, tőlük kell engedélyt kérnie.

Pár nappal később jelezte, az intézményfenntartó nem engedélyezi a film vetítését. Szabó Balázs szerint az intézményfenntartó önkormányzat részéről

a kérdésben Bedő Kata kultúráért felelős alpolgármester, a DK politikusa döntött, (akinek pártelnöke Gyurcsány Ferenc, akiről a film szól).

A DK-s politikus döntését az intézményvezető nem indokolta meg. Szabó szerint biztosan nem kapacitáshiányról lehetett szó, hiszen időben, több mint egy hónappal korábban érdeklődött, és az említett napokon volt szabad időpont. Épp ezért gyanítja, hogy politikai ok húzódik a döntés hátterében.

Szabó Balázs szerint Újpesten a politikai témájú programoknak is rendszeresen helyet adó Polgár Centrum ez egyetlen olyan helyszín, ahol a vetítést meg lehetett volna szervezni, ugyanis itt áll rendelkezésre elérhető áron bérelhető, megfelelő méretű terem. A technikai háttér biztosításáról ő gondoskodott volna.

A producer szerint egész Budapestről ki akarták tiltani az Elk*rtuk című filmet

A politikus akkor indította el a kezdeményezést, amikor még korántsem volt biztos, hogy a Budapest Film Zrt. alá tartozó fővárosi mozik vetítik-e a filmet. Ezzel kapcsolatban Kálomista Gábor, a film egyik producere korábban azt mondta, a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzathoz tartozó cég szerinte politikai okokból akarja kitiltani a filmet. Beszélt arról is, hogy

A producer szavait akkor sokan marketingfogásnak minősítették. Ezzel kapcsolatban még a Fővárosi Közgyűlésben is konfliktus kerekedett, a Fidesz pedig közleményben úgy fogalmazott, „Óriási a pánik Gyurcsányéknál” a film miatt. A film azóta art besorolást kapott, tehát nincs akadálya annak sem, hogy a művészmozikban vetítsék. (Kálomista Gáborral készült beszélgetésünket itt olvashatják el!)

Szabó Balázs, aki korábban a helyi kulturális bizottság tagja volt, megállapodott a film gyártójával, megszervezte a vetítést, amelyen belépődíj ellenében lehetett volna részt venni, és egy a 2006-os eseményeket végigkövető újpesti fotós fényképeiből készült kiállítást is elkezdett szervezni, a tervekből azonban nem lett semmi.

Az újpesti képviselő-testület elé került az ügy

A képviselő azonban nem hagyta ennyiben a dolgot. Szabó Balázs a kérdés tisztázása érdekében az önkormányzat közművelődési bizottsága elé terjesztette az Elk*rtuk vetítésének kérdését, amely azonban szintén továbbutalta a kérdést, mondván, a képviselő-testület az illetékes.

Szabó ezért a következő képviselő-testületi ülésre a kérdés tisztázása érdekében két előterjesztést is beadott. Az egyikben kérte a testületet, hogy tegyék lehetővé a film vetítését.

Indoklása szerint Újpest kulturális élete a korábban önkormányzati szervezésben létrejött kulturális programokhoz hasonlóan ettől a történelmi filmtől is gazdagabb lenne.

„Kérem a T. városvezetést, hogy ne gördítsen politikai okokból akadályt a film bemutatása elé, ne gyakoroljon semmiféle cenzúrát a filmmel szemben és tegye lehetővé, hogy a film bemutatása céljából a Polgár Centrumot egy vagy két alkalommal igénybe vehessék azok, akiket ez a film érdekel.” – fogalmazott Szabó.

Emlékeztetett arra is, hogy miket mondott a korábban nagy felháborodást kiváltó, keresztényellenes előadóknak helyt adó és homoszexualitást népszerűsítő önkormányzati szervezésű Diákfeszttel kapcsolatban Trippon Norbert önkormányzati képviselő, a DK helyi elnöke: „a közművelődési kör mélyen intellektuális, tradíciókba illeszkedő, Polgár Centrumban tartott műsora, ez egy fesztivál sok-sok fiatallal… ne süllyedjenek oda, hogy politikusok cenzúrázzák, milyennek kell fiatalnak lenni, a fiatalok miről, és miről ne beszélgessenek, vagy éppen milyen zenét hallgassanak”.

A baloldali frakció azonban megfutamodott

A politikus emellett beadott egy másik, ezzel épp ellentétes előterjesztést, amelyben

a film azonnali teljes betiltását kérte a képviselő-testülettől.

Kérdésünkre elmondta, ezzel az ironikus megfogalmazású indítvánnyal akarta állásfoglalásra kényszeríteni az újpesti önkormányzat vezetését. Az előterjesztés így szólt

„Tudomásomra jutott, hogy kormánypárti provokátorok egy csoportja a közpénzmilliárdokból készült Elkxrtuk c. állami propagandafilm bemutatására készül a Polgár Centrumban abból a célból, hogy ezzel megzavarja városunk békés életét és a dolgozó nép nyugalmát. A csoport október 25-én és 27-én arra készül, hogy a balatonőszödi szenvedélyes igazságbeszédet és a 2006-os szakszerű rendőri intézkedéseket nyilvánvalóan és előre borítékolhatóan hamis színben feltüntető film vetítése előtt és után agitációs tevékenységet végezzen a demokratikus államrend és az ellenzéki összefogás szilárd egységének megbontása érdekében. Ez természetesen egy demokratikus jogállamban tűrhetetlen, ezért a tolerancia jegyében javaslom, hogy ezt, az izgatás határát is súroló rendezvényt és az Elkxrtuk c. filmet tiltsuk be, az elkövetőktől nyilvánosan határolódjunk el, a szervezőket zárjuk politikai karanténba, sőt velük szemben alapítsunk egy helyi demokratikus chartát is.

Indoklás

Nincsen sok választás. Azért nincsen mer’

Határozati javaslat

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete betiltja az Elkxrtuk c. mozifilm bemutatását az újpesti kulturális intézményekben.

Felelős: kultúráért felelős alpolgármester

Határidő: azonnal, de lehetőleg minél hamarabb és örökre”

Az előterjesztésekről való szavazásra azonban nem kerülhetett sor, ugyanis a napirendi pontként való tárgyalásuk előtt a momentumos polgármester, Déri Tibor frakciószünetet rendelt el. A baloldali koalíció tagjai ekkor kivonultak az ülésről és vissza sem tértek, így a városvezető kénytelen volt a testület határozatképtelensége miatt beszüntetni az ülést.