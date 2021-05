Elmondta véleményét egy vitán, elküldhetik az egyetemről a joghallgatót

Lisa Keogh kétgyermekes, 29 éves családanya, végzős joghallgató a skót Abertay Egyetemen. Most fegyelmi eljárás indult ellene, miután néhány diáktársa sértőnek és diszkriminatívnak találta, amikor azt mondta, hogy a „nőknek hüvelye van”, és azt is kijelentette, hogy a férfiak és a nők közötti erőkülönbség, ami a testfelépítésükből fakad, egyszerű tény. Keogh erről egy feminizmusról szóló szemináriumon tartott vitán beszélt – írja a V4NA hírügynökség.

A student who said women are born female & the difference in strength between men & women 'was a fact' is facing disciplinary action by her university.

Lisa Keogh was reported for 'transphobia' after raising concerns about transwomen in mixed martial arts.https://t.co/CtyipDBpQN

— Women's Voices (@WomenReadWomen) May 15, 2021