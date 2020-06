Először jelent meg a bíróság előtt a George Floyd halálát előidéző rendőr

A George Floyd halálát erőszakos fellépésével előidéző volt rendőr, Derek Chauvin a tárgyalóteremben kivetített képernyőn válaszolt Jeannice Reding megyei bíró kérdéseire.

A 44 éves volt rendőr, akit gyilkosság vádjával állítanak bíróság elé, egy különlegesen szigorú fegyházból jelentkezett.

A nagyon rövid ideig tartó meghallgatás során a bírónő megállapította az óvadék végleges összegét. Vagy 1 millió 250 ezer dollár, s ennek kifizetése esetén Chauvin feltételek nélkül szabadlábon védekezhet, vagy a múlt héten már megállapított 1 millió dollár, ekkor viszont az exrendőrnek el kell fogadnia bizonyos feltételeket. Chauvin és ügyvédje, Eric Nelson az 1 millió dolláros óvadékot és az ezzel járó feltételeket fogadta el. Ezek között szerepel, hogy

a volt rendőr nem hagyhatja el Minnesota állam területét, nem léphet kapcsolatba Floyd családjával és le kell adnia a lőfegyverét.

Beszédében Matthew Frank ügyész kiemelte Chauvin bűncselekményének „nyilvánvalóan óriási társadalmi hatását”. A következő bírósági meghallgatást június 29-re tűzték ki.

Május 25-én Minneapolisban Chauvin és három rendőrkollégája igazoltatta a 46 éves afroamerikai George Floydot. A férfit az úttestre szorították és megbilincselték, majd Chauvin a nyakára térdelt. Az áldozat levegőért könyörgött, a rendőr azonban csaknem 9 percig térdelt rajta. A halottkém jelentése szerint Floyd az ötödik percben meghalt.

A rendőri erőszak nyomán országos tüntetéssorozat kezdődött az Egyesült Államokban és szerte a világban is. Először csak Chauvin ellen emeltek vádat, de később letartóztatták a három másik rendőrt is és bűnrészesség gyanújával vádat emeltek ellenük is.