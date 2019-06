Embereket gyilkolt egy ámokfutó Amerikában

Az elkövető, aki a város kommunális létesítményeinek egyik régi dolgozója volt, szintén életét vesztette – tette hozzá.

– mondta el a lövöldözésről tartott sajtóértekezleten James Cervera rendőrfőnök, a sérültek állapotáról azonban nem tett említést.

A történtekről alig árult el részleteket, csak annyit mondott, hogy az eset délután történt a helyhatósági központ közműcégeknek otthont adó épületében, a városháza közvetlen szomszédságában.

A helyszínre érkező rendőrök beavatkozása után lövések értek egy rendőrt is, akit golyóálló mellénye mentett meg.

James Cervera nem tette egyértelművé, hogy az elkövető végül saját kezűleg vetett véget az életének, vagy a rendőrökkel vívott tűzpárbajban halt meg.

A város polgármestere, Bobby Dyer az újságírók előtt úgy nyilatkozott, hogy

„Az érintettek a barátaink, a munkatársaink, a szomszédaink és a kollégáink” – mondta.

Virginia Beach shooting update:

– 11 people killed

– At least 6 injured

– Shooter killed by police

– Shooter believed to be a disgruntled employee who worked at the site of the shooting

– Mayor: “The most devastating day in the history of Virginia Beach.”https://t.co/39TymTSaca

— Twitter Moments (@TwitterMoments) June 1, 2019