Érdemes jó előre megtervezni a hétvégi temetőlátogatásokat

Azt kérik, hogy aki beteg, az otthon, gyertyagyújtással emlékezzen elhunyt szeretteire.

Idén vasárnapra esik mindenszentek napja, ami a szokásosnál is nagyobb forgalmat jelent majd a temetők környéke mellett a frekventáltabb autópályákon is. Amellett, hogy a közlekedési társaságok és a rendőrség is készül az utasrohamra, a kialakult tömegben mindenkinek tanácsos fokozottabban figyelnie a járványügyi előírások betartására is – írja a Magyar Nemzet.

A szokásosnál is szélesebb körű intézkedésekkel készülnek mindenszentek ünnepére és a halottak napjára a temetők üzemeltetői, a közlekedési társaságok, valamint a rendőrség, mivel a koronavírus-járvány miatt nagyobb figyelmet igényel a kegyeletüket leróni igyekvő tömegek menedzselése. Ráadásul november elseje idén vasárnapra esik, így egész hétvégén nagy forgalom várható az utakon és a temetőkben. A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (BTI) tájékoztatása szerint a köztemetők 7-től 20 óráig látogathatók október 29. és november 2. között.

Rendkívüli járatok

A gépkocsiforgalom tilos a temetőkben október 31-én nyitástól november 2-án zárásig, az Új köztemető kivételével. Azonban az Európai Unió országaiban érvényes mozgáskorlátozott-igazolvánnyal rendelkező temetőlátogatók, valamint az őket szállító gépjárművek időkorlátozás nélkül behajthatnak a sírkertekbe. Az Új köztemetőben október 29-től november 2-ig három mikrobusz is segíti a közlekedést 8-tól 17 óráig, a járvány miatt ötvenszázalékos kihasználtsággal. A BTI temetőirodái pedig hétfőig hosszított nyitvatartással, 8-tól 18 óráig várják az érdeklődőket. A pandémia miatt idén elmaradnak a BTI által korábban szervezett közös megemlékezések.

Az Új köztemető kedvezőbb megközelítése érdekében a 37-es villamos minden nap a temetőig jár napközben, de a BKK a temetőt érintő autóbuszvonalak mindegyikén nagyobb kapacitású csuklós autóbuszokat is indít. A többi fővárosi sírkert könnyebb megközelítése érdekében egyes vonalakon tegnap óta nagyobb kapacitású járművek, sűrűbb követési idővel közlekednek napközben. Szombaton és vasárnap rendkívüli temetői járatok is segítik majd a temetőkbe igyekvő utasokat. A temetői közlekedési rend részleteiről későbbi tájékoztatást ígért a társaság.

Kedvezményt adnak

A MÁV és Volánbusz az egész ország területén készül a hétvégi utasrohamra. A MÁV Zrt. kommunikációs igazgatóságának tájékoztatása szerint mindenszentekkor a szokásos vasárnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. A vasúttársaság a forgalmasabb vonalakon több kocsival indítja az intercity-szerelvényeket a kegyeleti ünnepeken és az őszi szünet utolsó napján várható nagyobb utasforgalom miatt. Közölték: a Keleti pályaudvaron, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett és Szombathelyen több tartalék jármű is rendelkezésre áll. Arra is felhívták a figyelmet, hogy mivel egyes népszerűbb utazási időpontokban gyorsan megtelnek az intercityk, érdemes elővételben megvenni a menet- és helyjegyeket. A gyors-, sebes-, illetve személyvonatok esetében azt tanácsolták, hogy az utazni kívánók a csúcsidőn kívüli – a menetrendi keresőben @ jellel jelölt – járatok között válogassanak. Ezekkel az általában alacsonyabb kihasználtságú járatokkal húszszázalékos kedvezménnyel lehet utazni, amennyiben legalább száz kilométer távolságra online vásárolt e-vonatjeggyel veszik azokat igénybe. A vasúttársaság a MÁV-applikáció használatát és az e-vonatjegy-váltási lehetőséget ajánlotta az utasok figyelmébe jegy- és bérletvásárláshoz, ugyanis ezekkel csökkenthető a személyes érintkezések száma.

Ózonos fertőtlenítés

A Volánbusz Zrt. is azt kéri az utasoktól, hogy időben tervezzék meg utazásukat, és a jegyek előzetes megváltását tanácsolják. Mint írták, a pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegy elővételben, online és mobilon is kényelmesen megváltható. A Közlekedési mobiljegyben és társalkalmazásaiban vásárolt teljes árú, 50 és 90 százalékos távolsági menetjegyekre, valamint a kiegészítő jegyekre további öt százalék kedvezményt biztosítanak. Az elektronikus jegyvásárlás további részleteiről a Volánbusz és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. weboldalán lehet tájékozódni. Arra is kitértek, hogy a Volánbusz a koronavírus-járvány második hullámában is különös gondot fordít az utasok biztonságára, ezért minden éjjel és napközben is takarítják az autóbusz-állomásokat és a buszokat, vírusölő szerrel mossák le a kapaszkodókat és országszerte 700 érintésmentes kézfertőtlenítő-adagolót helyeztek ki állomásaikon az utasok higiénés biztonsága érdekében. Emellett ózonos fertőtlenítéssel is bővítették eszköztárukat a fertőzés terjedése elleni védekezésben. A júniusban beszerzett 58 ózongenerátor az ország csaknem teljes területén gondoskodik a Volánbusz mintegy 6500 darabos járműállományának rendszeres fertőtlenítéséről, közölték, arra kérve az utasokat, hogy a járműveken tartsák be a közegészségügyi előírásokat. Emlékeztettek: a maszk használata nemcsak a közösségi közlekedési eszközökön, hanem azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező, ahol az utas a felszállás előtt vagy után tartózkodik, s a maszkot nem viselők kizárhatók az utazásból.

Kerülendő kontaktusok

A Magyar Nemzet megkeresésére a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) annak fontosságát hangsúlyozta, hogy kizárólag az egészséges, jó közérzetű, tünetmentes személyek látogassák a temetőket. Aki pedig a betegség tüneteit mutatja, az otthonában, gyertyagyújtással emlékezhet elhunyt szeretteire. A temető felkeresésekor a zsúfoltság elkerülése érdekében kevéssé frekventált időpont választását tanácsolták, ami különösen az idősebbek és a krónikus betegségben szenvedők esetében fontos. Kiemelték, hogy a nem egy háztartásban élők lehetőleg ne egy gépkocsival utazzanak a temetőbe, és az ott-tartózkodás során is fokozottan ügyeljenek a másfél méteres védőtávolság folyamatos megtartására. Amennyiben ez nem biztosítható, akkor szabadtéren is javasolt a maszk viselése. Az NNK a személyi higiéné szabályainak betartásának szükségességére is felhívta a figyelmet. Mivel a vírus cseppfertőzéssel terjed, az eldobható papír zsebkendők használatát tanácsolták, illetve más eszköz híján a könyökhajlatba kell köhögni, tüsszenteni. Hangsúlyozták: kerülni kell a közvetlen testkontaktust, valamint az olyan hagyományos üdvözlési formákat, mint a kézfogás, az ölelés, a puszi. A temetők fenntartóinak azt javasolták, hogy lehetőség szerint több útvonal használatát tegyék lehetővé, illetve több be- és kijáratot nyissanak meg, ezzel is csökkentve az érkezésnél és a távozásnál kialakuló tömeget. A fenntartókat arra is figyelmeztették, hogy fokozottan ügyeljenek a mosdók takarítására, valamint a gyakran érintett felületek rendszeres fertőtlenítésére, a kézmosóknál pedig gondoskodjanak folyékony szappan vagy kézfertőtlenítő szer, valamint papír kéztörlő kihelyezéséről és szükség szerinti pótlásáról.

Zsákmányterep

A rendőrség is készül az ünnepi időszakra: mindenszentek és halottak napján a nagyobb temetők mellett csapaterős rendőri egységek, a kisebb települések temetőinél a körzeti megbízottak és a környékbeli polgárőrök biztosítják, hogy a megemlékezés percei biztonságban teljenek. Az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatának közleményében felhívták a figyelmet, hogy a megnövekedett forgalomban a temetőket a tolvajok zsákmányterepnek tekintik. A bűnelkövetők például ellophatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat és a temető előtt parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyakat. A temetőkbe látogatóknak az üresen hagyott otthonuk védelméről sem szabad megfeledkezni: a rendőrség tanácsa szerint célszerű az értékeiket testközelben tartott táskában vagy a kabát belső zsebében tartani. Kerülendőnek nevezték az ékszerek feltűnő viselését és a nagyobb összegű készpénz magunknál tartását is. Azt is hangsúlyozták: ahol gépkocsival is be lehet hajtani a sírkertbe, ott is érvényesek a KRESZ szabályai. Továbbá arra kérték a járművek vezetőit, hogy figyeljék az ideiglenes forgalmi változások jelzéseit, s mivel a sírkertek környékén nagyobb lesz a gyalogosforgalom is, fokozottan kell figyelni az úttest szélén és az úton áthaladó gyalogosokra.

A mindenszentek és az iskolai őszi szünet vége miatt a hétvégén nemcsak a temetők környékén, hanem a Budapest felé vezető utakon is a szokásosnál nagyobb lesz a forgalom – figyelmeztetett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közleményük szerint különösen az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályán kell torlódásra számítani. – Célszerű utazás előtt tájékozódni az aktuális útviszonyokról a Útinformnál – a +36-1-336-2400-as telefonszámon vagy a www.utinform.hu oldalon –, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használni az optimális útvonal megtervezésére – tették hozzá.

Borítókép: Szájmaszkot viselő asszony imádkozik elhunyt hozzátartozója sírjánál a közelgő mindenszentek és halottak napja alkalmából 2020. október 28-án.