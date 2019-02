Faültetéssel ellensúlyozná a menekültek erdőirtását az ENSZ

Húszmillió fát ültetnének Ugandában.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) ugandai illetékese szerdán újságíróknak azt mondta: az Ugandában befogadott menedékkérők hatalmas mértékű erdőirtásért felelősek, fejenként évente mintegy húsz fát vágnak ki. Joel Boutroue reményét fejezte ki, hogy idővel a faültetések helyre fogják hozni a menekültek okozta károkat.

„Amennyiben lehetséges, többet is szeretnénk tenni a már végbement erdőirtás ellensúlyozására” – hangsúlyozta Boutroue. Beszélt arról is, hogy a helyi közösségek és a menekültek között feszült helyzetek is kialakultak az erdőirtások miatt. Mint mondta, a fatelepítés enyhülést hozna ezekben a viszonyokban, s elősegítené az együttélést is.

A nap folyamán az UNHCR tisztségviselője beszámolt arról is, hogy

több mint húszezer dél-szudáni menekült tért vissza hazájába önkéntes alapon Ugandából, miután aláírták szeptemberben a legújabb békemegállapodást a polgárháborús országban.

Ugandában a menekültügyi főbiztosság szerint 1,2 millió menekült él, többségük Dél-Szudánból, a Kongói Demokratikus Köztársaságból, Burundiból és Szomáliából érkezett. A dél-szudáni menedékkérők messze a legnagyobb csoportot alkotják, mintegy 790 ezer fővel.