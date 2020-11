Feljelentéssel vághat vissza Gödön a momentumos Balogh Csaba

Az egyik alpolgármester lehet a célpontja a momentumos polgármesternek.

Újabb feljelentés születhet a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatban. Bár a momentumos polgármester látszólag a koronavírus-járvány elleni küzdelemmel foglalja el magát, azért odafigyel politikai ellenfeleire is. Az előzmények tükrében van törlesztenivalója – írja a Magyar Nemzet.

A filmklubban a V mint vérbosszú című film vetítését elhalasztjuk egy későbbi időpontra – írja Balogh Csaba a közösségi oldalán. A politikai thriller és disztópia kategóriájába egyaránt besorolható mozi lejátszását a rendkívüli jogrend ismételt életbelépése miatt halasztják el. A gödi momentumos polgármester a vírusjárványra való hivatkozással azt is tudatta: átállnak az online képviselő-testületi ülésekre.

Az önkormányzatiságot ellenfelei szerint meglehetősen sajátosan értelmező, munkamódszerei miatt kétszer is fegyelmivel sújtott polgármester bejegyzése azt sugallja: minden erejével a pandémia elleni küzdelemre fókuszál. A háttérben azonban – a lap információi szerint – büntetőjogi visszavágásra is készül.

Többek szerint a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel kapcsolatban hamarosan befejeződhet egy vizsgálat, aminek alapján újabb feljelentés születhet.

A vizsgálatot állítólag Balogh Csaba rendelte el, akinek az előzmények tükrében van törlesztenivalója. A kft. felügyelőbizottságában a cégbejegyzés szerint Lőrincz László alpolgármester is benne van. Ő egyike a négyeknek, akik az önkormányzati választáskor még támogatták Balogh Csaba polgármesterré választását, majd idén év elején ellene fordultak. Azóta pedig a velük együtt kétharmados többségbe került Balogh-ellenzék kétszer is fegyelmivel sújtotta a momentumos politikust.

Az ellenzéke szerint kompromisszumképtelen Balogh maga közölte az első fegyelmi eredményét a Facebook-oldalán, ahol a bejegyzése szerint nevetséges ülésről, sőt – a polgármester szerint – törvénysértésről számolt be. A megrovást megtámadja a bíróságon – tette hozzá Balogh. A második fegyelmi megállapításait már Göd hivatalos internetes oldalán olvashatjuk, ugyanis két jogi szakvéleményt is közöltek, amelyekben pontosan felsorolják Balogh szabálytalan tetteit. A honlapra október 1-jén felrakott szakvélemények szerint a polgármester sorozatosan törvényeket, előírásokat, szabályzatokat szegett meg. Balogh ezt a határozatot is bíróságon támadja.

Visszatérve a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.-re, a cég működésével kapcsolatos legújabb probléma a polgármester szempontjából, hogy

az önkormányzat mintegy negyvenmillió forintos plusztámogatást nyújtott a cégnek, méghozzá a felügyelőbizottság alpolgármesteri tagjának a javaslatára.

A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. gyakran szerepelt a hírekben. Korábbi ügyvezetőjét, Radnóti Henriket, a Demokratikus Koalíció (DK) volt dunakeszi képviselőjét csalás és hamis magánokirat-felhasználás vétsége miatt két évre próbára bocsátották. Ezért februárban új ügyvezetőt neveztek ki a cég élére Tóth Ágnes személyében, aki a tavalyi önkormányzati választáson közös ellenzéki jelöltként, a DK támogatásával indult az egyik dunakeszi körzetben. A koronavírus-járvány első körében adta egyszemélyi felhatalmazással élve Balogh Csaba aztán leváltotta Tóth Ágnest.

Amint megszűnt Balogh egyszemélyi vezetési jogosultsága, a kétharmados ellenzéke azonnal visszahelyezte Tóth Ágnest a kft. élére.

Egyébként Balogh Csaba egy augusztus végi blogbejegyzése szerint korábban feljelentette Lőrincz Lászlót, Tóth Ágnest és a nonprofit kft. által elindított egyik közbeszerzési eljárás nyertesét. A Gödi Szolgáltató Kft. konyha, étterem felújítása című projekt Balogh bejegyzése szerint több ponton is törvénysértőnek tűnik.