Félmillió védőmaszk érkezik kedden Üzbegisztánból

Üzbegisztán 500 ezer maszkot küld Magyarországnak, az ezeket szállító repülőgép kedd este érkezik meg – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter keddi online sajtótájékoztatóján. Ezen a héten is folyamatosan érkeznek majd a szállítógépek Budapestre fedélzetükön a védekezéshez szükséges újabb eszközökkel – jelezte.

A tárcavezető videokonferencia keretében egyeztetett Szardor Uktamovics Umurzakov üzbég kereskedelmi és külgazdasági miniszterrel, miniszterelnök-helyettessel. Szijjártó Péter hangsúlyozta: abban is egyetértettek, hogy ez a világjárvány hosszú távú következményekkel jár, tehát minden stratégiának a hosszú távú hatásokat is kezelnie kell. A két ország megközelítése abból a szempontból is hasonló, hogy mind a hagyományos, mind pedig a teljesen új típusú gazdaságpolitikai eszközök bevetésére sor kerül – mondta.

Felidézte: Üzbegisztán korábban 150 ezer maszkot küldött Magyarországnak, ezek március 28-án megérkeztek, majd eljutottak az egészségügyi intézményekbe.

Most további 500 ezer maszkot ajánlott fel Üzbegisztán, ezek már úton vannak Bakuba, ahova repülőgép indult Budapestről, és az átrakodást követően ez a gép kedd estére érkezik vissza a szállítmánnyal – közölte.

Kiemelte: „nagyszerű dolog”, hogy ezekben a nehéz időkben is vannak baráti nemzetek, amelyekre számíthatunk. Nagyon hosszú azoknak az országoknak a listája, amelyek Magyarországtól segítséget kértek – többnek segítettek is -, viszont nagyon rövid azon országok listája, amelyek segítséget ajánlottak – közölte. Hozzátette: közös bennük, hogy mind keletre találhatók Magyarországtól és Kína kivételével mind tagjai a Türk Tanácsnak, amelyben Magyarország megfigyelő már csaknem két éve.

Folyamatos az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközök behozatala, a Kína és Magyarország közötti légihíd megállás nélkül üzemelt húsvét idején is – mondta a külgazdasági és külügyminiszter kedden az Országgyűlésben.

Szijjártó Péter napirend előtti felszólalásában kifejtette, az elmúlt egy hét alatt 26 repülőgép, azokon összesen 13 millió 207 ezer maszk, 6 millió 203 ezer védőruha, továbbá 155 ezer teszt és 101 lélegeztetőgép érkezett.

Kiemelte, Magyarországnak több mint 148 millió 700 ezer maszk beszerzésére van szerződése, amelyből 46 millió 855 ezer érkezett meg; 3 millió 305 ezer tesztre van szerződés, amelyből 352 ezer megérkezett, a 47 millió 754 ezer leszerződött védőfelszerelésből pedig 20 millió 292 ezret vettek át.

A miniszter közölte: Magyarország a kazah és az azeri kormánnyal is megállapodott arról, hogy a Kínából induló, Budapestre tartó szállító-repülőgépeket mind Nurszultan, mind Baku repülőterén a lehető leggyorsabban kezelik és engedik továbbrepülni.

Szólt arról is, hogy számos ország kért segítséget Magyarországtól, és a felelős szomszédságpolitika jegyében ezek közül segítséget nyújtottunk – maszkokkal és védőruhákkal – Szerbiának, Észak-Macedóniának, Szlovéniának és Horvátországnak.

„Minél jobban állják a küzdelmet a szomszédaink, mi is annál jobb helyzetbe tudunk kerülni” – fogalmazott Szijjártó Péter.

Hozzátette: Magyarország segített a jelenleg legrosszabb helyzetben lévő Olaszországnak is 100 ezer maszkkal és 5 ezer védőruhával az olasz kormány kérése alapján.

A magyarok lakta határon túli területeken szintén komoly kihívásokkal néznek szembe, minden határon túli magyar közösség meg is kereste a magyar kormányt, és „mivel minden magyar felelős minden magyarért”, az elmúlt hét végén elindultak a szállítmányok, amelyek Kárpátalja kivételével már mindenhova meg is érkeztek. Így Erdélybe, Felvidékre, Vajdaságba, Szlavóniába és Muravidékre összesen 710 ezer maszkot, 32 ezer védőruhát és 200 ezer kesztyűt küldött a magyar kormány – tájékoztatott Szijjártó Péter.

Végül elmondta, hogy ugyan a Magyarországtól segítséget kérők listájánál jóval rövidebb, de van egy olyan lista is, amelyen a magyaroknak segítséget nyújtó országok szerepelnek. Példaként közölte: kedd délelőtt videokonferencia formájában tárgyalt az üzbég kereskedelmi miniszterrel, aki jelezte, már úton van az a repülőgép, amely – bakui átszállással – 500 ezer maszkot hoz Magyarországra az üzbég kormány segítségnyújtásaként.

A külgazdasági és külügyminiszter az egyik legfontosabb feladatnak nevezte, hogy a védekezés főszereplői, az orvosok, az ápolók, a rendőrök és a katonák a lehető legjobb eszközellátottság mellett végezhessék munkájukat.