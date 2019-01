Férje testvérét és nagybátyját is szerette a diktátorfeleség

103 éve született Elena Ceauşescu.

A nép előtt kiváló tudósként és tökéletes feleségként tetszelgő Elena Ceauşescu 1916. január 7-én a romániai Petreștiben látta meg a napvilágot Elena Petrescu néven. A szegény, földműves családba született kislány nehezen, de végül elvégezte a négy általánost, majd bátyjával Bukarestbe költözött, ahol szövőnőként kezdett dolgozni.

1939. május elsején Elena elment egy utcabálba, ahol találkozott későbbi férjével, Nicolae Ceauşescu-val.

Szerelmük történetét Emil Wagner kályhamester a Maszol.ro cikke szerint egy bukaresti napilapnak mesélte el, innen tudjuk a részleteket.

A beszámoló szerint Nicolae azonnal szerelmes lett a nőbe.

Elena hamarosan otthagyta a Jaqard gyárat, és a bukaresti gyógyszergyár tulajdonosánál, az Auerbach családnál kezdett dolgozni takarítónőként – a házukban találkozgatott új szerelmével is.

Hódítások sora

Elena és Nicolae kapcsolata ugyanakkor, mint később kiderült, korántsem volt felhőtlen. 1947-ben házasodtak össze, de míg férje börtönben ült, a nőnek egy német katonával volt viszonya, az ötvenes években Elena pedig Nicolae testvérével, Marinnal is intim közelségbe került. Később férje nagybátyjával, Eftimie Ceauşescu-val is hírbe hozták. Elenának ezután egészen 1973-ig volt viszonya Abraham Schechterrel, a család háziorvosával. A szintén házas doktor öngyilkos lett, leugrott egy kórház tetejéről – ez a hivatalos változat. Sokak szerint azonban a tragikus halálesetben Nicolae keze volt, szerintük Schechternek azért kellett meghalnia, mert az orvosi köpeny valójában az izraeli titkosszolgálat, a Moszad egyenruháját takarta.

Ceauşescu egyik volt szárnysegédje szerint Elena egy Ioan Ursu nevű fizikusba is szerelmes volt, viszonyukról pedig a környezetükben szinte mindenki tudott. Nicolae Stan szerint Ursu egyszer mindenki előtt fogta meg Elena fenekét, amikor felsegítette egy repülőre.

Elenát a család egyik ismerőse egy Victor Stănculescu nevű tábornokkal is hírbe hozta, aki beszámolója szerint annyira közel állt a családhoz, hogy 1989 decemberében a Központi Bizottság épületének tetején, mielőtt beszállt volna a helikopterbe, Elena őt kérte meg, hogy vigyázzon majd gyermekeire.

A nő számtalan viszonya ellenére nagyon féltékeny volt – állítólag saját lakásába és férje irodájába is számtalan mikrofont szereltetett – attól félt ugyanis, hogy a kommunisták feleségei elcsábítják férjét.

Plágiumra épített karrier, aranyból öntött fürdő

Elena Ceauşescu a tudományos életben is számos elismeréssel büszkélkedhetett.

Csakhogy ezek nem voltak valósak.

Az általános iskolában bukdácsoló nő nagyon vágyott arra, hogy tudósként is elismerjék, ezért sokszor mások tudományos munkáit lemásolva (vagy egyszerűen megvásárolva) szerzett különféle tudományos fokozatokat, sőt, több díszdoktori címmel is büszkélkedhetett – ezeket persze politikai okokból kapta. Bukása után több tudós is azt állította, Elena kényszerítette őket, hogy a nevében írjanak értekezéseket.

A nő nemcsak a tudományos életben törekedett a látszat fenntartására: fényűző életmódját már egy példa is remekül illusztrálja: egyik villájukban a fürdő több kiló arannyal volt díszítve. – írja a mult-kor.

