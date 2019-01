Fidesz: most a brüsszeli Ahmed-rajongókon van a sor

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a bevándorláspárti brüsszeli képviselőknek kellene befogadniuk a röszkei tömegzavargás résztvevőjeként terrorcselekmény miatt elítélt Ahmed H.-t, ha már kampányoltak érte.

Hidvéghi Balázs hétfői budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: hétfőn levélben fordul a több mint két tucat EP-képviselőhöz, akik pár hónapja Ahmed H. szabadon engedését követelték.

Ezek a képviselők nyíltan kiálltak Ahmed H. mellett, és még az egyik Soros-szervezet által készített közös kampányfotón is képesek voltak pózolni egy terrorista védelmében – hívta fel a figyelmet, kifejtve: a levélben arra kéri őket, hogy ha akkor olyan fontos volt Ahmed H. szabadsága, akkor most járjanak közben a kormányuknál, és fogadják be Ahmed H.-t az országukba.