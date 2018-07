Franciaországban 110 ezer rendőr biztosítja az ünneplők és a szurkolók biztonságát

A legmagasabb szintű terrorkészültség ellenére nyugodt ünneplést és szurkolást akarnak biztosítani a franciák számára.

Franciaországban 110 ezer rendőrt és csendőrt, valamint 44 ezer tűzoltót és mentőst mozgósítanak a július 14-i nemzeti ünnephez kapcsolódó szombati események és a labdarúgó-világbajnokság vasárnapi döntőjét néző szurkolók biztosítására – jelentette be pénteken a francia belügyminiszter.

Gérard Collomb elmondta: „Minden készen áll, hogy a franciák ezeket az ünnepi pillanatokat nyugodtan tölthessék a terrorkészültség ellenére, amely még mindig a legmagasabb szintű”. „A készültség különleges méretű lesz. Nem tudunk több erőt mozgósítani, mint amennyit mozgósítani fogunk” – hangsúlyozta a tárcavezető.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Michel Delpuech prefektus csütörtökön jelentette be, hogy a fővárosban 12 ezer rendőrt, valamint 3 ezer tűzoltót és mentőst mozgósítanak a július 14-i nemzeti ünnephez kapcsolódó pénteki és szombati események és a labdarúgó-világbajnokság vasárnapi döntőjére. Rajtuk kívül a terrorkészültség keretében járőröző mintegy 2 ezer katona is az utcákon lesz.

Országszerte 230 szurkolói zónát állítanak fel, ahol óriáskivetítőkön követhetik az emberek az oroszországi labdarúgó-világbajnokság vasárnap 17 órától kezdődő Franciaország-Horvátország döntőjét.

Párizsban egyetlen körbekerített szurkolói zóna lesz, a Mars-mezőn, ahova 90 ezer embert várnak, de ennél többet nem engednek be a hat biztonsági bejáraton, ezért a szurkolókat arra kérik, hogy minél előbb, már 13 órától érkezzenek meg a helyszínre. A Mars-mező és az annak végében emelkedő Eiffel-torony környékét biztonsági okokból teljesen lezárják a forgalom elől, az Eiffel-torony egész nap zárva tart. A szurkolói zónát mintegy 4 ezer rendőr biztosítja.

A belügyminiszter szerint amennyiben Franciaország nyeri meg a világbajnokságot „tömegjelentekre és népünnepélyre lehet országszerte számítani”.

Kedd este százezrek ünnepelték a párizsi utcákon Franciaország győzelmét Belgium felett, aminek eredményeként a francia válogatott húsz év alatt harmadik alkalommal jutott be a világbajnoki döntőbe. A Champs-Élysées sugárúton, amely az ünnepi rendezvények hagyományos színhelye a francia fővárosban, éjfél után mintegy tucatnyi rendbontó összecsapott a rendőrökkel, akik könnygázzal oszlatták szét őket, mielőtt teljesen kiürítették a sugárutat.

Franciaországban a 2015 januárban kezdődött iszlamista merényletek miatt – amelyekben 246-an vesztették életüket – legmagasabb a terrorkészültség, a rendőri biztosítást országosan 10 ezer katona is segíti.