Fürjes Balázs: a politikának nem feladata átnevelni az embereket

Karácsony Gergely bebizonyíthatja a kételkedőknek, hogy a Tarlós István idejében elkezdett beruházásokat rendben be tudja fejezni a budapestiek érdekében. A kormány gólpasszt adott a főpolgármesternek a Biodóm megépítése és a hármas metró felújítása kapcsán, neki már csak ki kell használnia a ziccert, hogy együtt örülhessenek a budapestiek – többek között erről is beszélt Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Úgy véli, a főpolgármesternek is érdemes lenne belátnia, hogy bár vélhetően jószándék vezette, hiba volt, amikor a város legforgalmasabb útjain sávokat vettek el az autósoktól. Fürjes kitért arra is, hogy minden idők legnagyobb HÉV-fejlesztése kezdődött Budapesten.

Fürjes Balázs a Magyar Nemzetnek adott interjút.

Minden idők legnagyobb HÉV-fejlesztését jelentette be a kormány, amely érinti a külvárosi és az agglomerációban élő emberek közlekedését. Mennyire könnyíti majd meg a közösségi közlekedők hétköznapjait a vonalak átszervezése?

Budapest minden polgára, minden kerülete és minden városrésze egyenrangú. A belvároson kívül élni nem jelenthet hátrányt. Be kell tudni jutni a városba reggelente az agglomerációból és a külső városrészekből is. Ennek eszköze a HÉV. Mai lerobbant állapotában utazik rajta hetente egymillió-négyszázezer ember kényelmetlenül – mi azt szeretnénk, hogy utazhassanak több mint kétmillióan, kényelmesen. A pálya szétesik, a kocsik átlagéletkora 44 év, a legidősebb közlekedő jármű 52 éves. A célunk világos: gyorsabban, kényelmesebben, átszállásmentesen vagy csak kevés és könnyű átszállással jussanak el naponta munkába, iskolába az utazók.

Hogyan?

Amit tervezünk, több mint felújítás: korszerűsítés és bővítés. Megújulnak a pálya, a megállók, a forgalomszervezés és az utastájékoztatás. 2023 és 2025 között szolgálatba áll 54 akadálymentes, légkondicionált, tágas, óránként 100 km-es sebességgel haladni képes vadonatúj HÉV-kocsi. A csepeli és ráckevei vonalakat bevisszük a Kálvin térig, hogy elérjék a metróhálózatot, mint a szentendrei és a gödöllői HÉV. Az utolsó lépés az 5-ös metró megvalósítása az északi és déli HÉV-ek összekötésével a belváros és a Duna alatt. Egy jeggyel, átszállás nélkül Csepelről és Ráckevéről Szentendréig, vagy tetszés szerint átszállva a metróra a Kálvinon, Astorián vagy a Nyugatinál.

Mikor?

A munka a tervezéssel megindult. Vitézy Dávid vezetésével a kormányzati Budapest Fejlesztési Központ nyílt európai uniós közbeszerzésen kiválasztotta a tervezőket, bevontuk a Városházát és az érintett önkormányzatokat, 2022–23-ra meglesznek a kiviteli tervek és az engedélyek. A teljes program több szakaszban évtizedes feladat – ha a nagyja elkészül 2030-ig, mindenki jól dolgozott.

Ahogy látható a közösségi oldalak üzengetéseiből, lenne miről beszélni a tárgyalóasztal mellett. Egyik legnagyobb konfliktus az autó- és kerékpársávok használatának a kérdése, ön is többször felszólította a főpolgármestert, hogy fejezze be az autósok üldözését.

Inkább tisztelettel javaslatot tettem. Elvi kérdés: egy kinevezett kormánytisztviselő semmire se szólítsa fel Budapest megválasztott főpolgármesterét. Demokráciában a kormánynak nem dolga számon kérni a neki nem alárendelt önkormányzatot. Az a választók, a városházi ellenzék és a sajtó lehetősége. Főpolgármester úrnak azt javasoltuk, hogy lássa be, a körúti sávlezárás, a forgalmi sávok elvétele az autósforgalomtól több bajt csinál, mint amennyi előnnyel jár. Kértük, a tanévkezdésre szüntesse meg a sávlezárásokat, adja vissza az elvett sávokat. Mert káosz lesz, feleslegesen nagy dugókat okoz a döntésével. Azt is kértük, ne bélyegezzék meg azokat, akik munkába járáshoz, munkavégzéshez, a családi élet szervezéséhez autót használnak. Autóval közlekedni egy nagyvárosban nem deviancia.

Nem úgy tűnik, hogy a főpolgármester megijedne és visszakozna az autósok felháborodása miatt, számos tervét nem vonta vissza, több esetben a döntést későbbre hagyta.

Olyan, mintha a sávlezárásból presztízskérdést csinálna a főpolgármester. Senkire nem hallgat, senkivel nem áll szóba. Pedig a vezetői nagysághoz az is hozzátartozik, hogy a döntéshozó belátja, ha tévedett és kijavítja a hibát. Ez egy jó vezetőt nem gyengít, hanem erősít. A budapestiek érdeke, hogy a mindennapos nagykörúti, Üllői úti forgalmi káosz megszűnjön. Október közepe és április között, hidegben, esőben, hóban alig fogják használni a kerékpársávokat, bízom benne, hogy felülkerekedik a józan ész.

A főpolgármester következetesnek tűnik… Hivatalba lépésekor azonnal klímavészhelyzetet hirdetett, utána Budapest legforgalmasabb útjain sávokat vett el több tízezer autóstól néhány száz kerékpáros érdekében. Világos ideológiai alapon álló intézkedések ezek, nem?

Fontos lenne megérteni a városházán is, hogy a politikának nem feladata az emberek helyett eldönteni, hogy nekik mi a jó. A politikának nem feladata az embereket életmódváltásra kényszeríteni és átnevelni őket. Mi tanultunk a leckéből. A vasárnapi boltzárat azért vezettük be, hogy vasárnap több legyen a kikapcsolódásra szánt idő, az együttlét. Hogy a vasárnap legyen valóban pihenőnap. Az emberek pedig értésünkre adták, hogy nem kérnek a kormány jótéteményéből, a politikának semmi köze polgárai szokásaihoz, időbeosztásához. Megértettük, visszavontuk. Be kellene látni a főpolgármesternek, hogy a budapesti közlekedést nem ideológiák és dogmák, hanem a magyar valóság és az itt élők igényei, szükségletei, szokásai, jövedelme alapján kell élhetően megszervezni, őket sem kihagyva belőle.

Szavaiból kivehető, hogy hiányolja a lakossággal való a párbeszédet.

Karácsony Gergely a kampányban, majd beiktatásakor is úgy fogalmazott, hogy a budapestiek politikai részvétele nem merülhet ki abban, hogy megválasztják a főpolgármestert, az ő idejében minden lényeges kérdésről előzetesen, a döntés meghozatala előtt kikéri a budapestiek véleményét. Részvételiséget ígért, ehhez képest bezárkózik: egy személyben, tejhatalommal döntött a sávlezárásról és sebességkorlátozásról is, pedig a tavaszi veszélyhelyzet, amikor mindenki otthon volt, a legalkalmasabb idő lett volna online konzultációk megtartására. A Párbeszéd nevű párt elnökeként a kormánnyal is felrúgta a párbeszédet. Júniusban, egy nappal az ülés előtt váratlanul lemondta a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának közösen kitűzött időpontra, közös megegyezéssel összehívott ülését. Indoklás és új időpontjavaslat nélkül.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa a kormány és a főváros párbeszédének intézménye. Karácsonnyal többször is eredményesen ülésezett, egyetértésre jutottak a Galvani-híd, a HÉV-felújítások, a budapesti járóbeteg-ellátás extra kormányzati támogatása ügyében is. Ennyi volt?

Valóban, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa a mindenkori városvezetés és a mindenkori kormány közös egyeztető fóruma, döntéshozó testülete. Arra hívatott, hogy a Budapest fejlesztéséért hivatalból felelős két szereplő, kormány és önkormányzat, megvitassák a legfontosabb fővárosi kérdéseket. Tarlós István javaslatára állt föl, és mi természetesen készek voltunk folytatni a munkát Karácsony Gergellyel is. A testület végtelenül demokratikus: egyenlő létszámú a két oldal csapata, mindkét oldalnak egyetlen szavazata van, döntés csak egyhangúan hozható, egyetértésre van szükség, és azt a kérdést, amelyet bármelyik oldal napirendre kíván tűzni, kötelező megtárgyalni.

Most mégis eltemethetjük az FKT-t?

Kár lenne érte! A budapestieknek az az érdeke, hogy a főváros ügyeiben városvezetés és kormány együttműködjenek. Az, hogy vannak vitáink, nem ok arra, hogy szóba se álljunk. A miniszterelnök nem véletlenül hívta meg egy éven belül kétszer is a főpolgármestert a kormányülésre. Ha száz kérdésből akár csak egyetlen egyben is sikerül megoldást találni a budapestiek érdekében, megéri a vesződséget. A vitáktól nem félni kell, hanem le kell folytatni őket. A budapestiek a szabadon választott jobbos kormány mellé választottak egy balos városvezetést. A családban, barátságban, munkatársak között is vannak viták, hogyan lehetne vita nélküli egy ilyen politikai együttműködés? Párbeszéd, értelmes vita, megoldáskeresés, ez a recept.

De akkor most lesz közös munka az FKT keretein belül vagy sem? Folytatódik a főváros–kormány párbeszéd vagy sem?

Azt javasoljuk Karácsony Gergelyéknek, hogy legkésőbb október elején folytassuk a párbeszédet, tartsuk meg a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa következő ülését. Ezt az alkalmat szenteljük elsősorban a közlekedés kérdésének, mint legfontosabb budapesti kérdésnek – azzal, hogy természetesen bármit készek vagyunk megtárgyalni, amit főpolgármester úr szeretne. De mindenképp jó volna tájékoztatást kapni a Lánchídról, a hármas metró körüli bizonytalanságokról, mi szívesen beszámolunk a HÉV-fejlesztésekről, a vasút szerepéről a budapesti közlekedésben, és remélem, lehet beszélni a sávlezárásokról, az autósüldözés leállításáról is.

Karácsony Gergelyről sokan beszélnek úgy, mint az ellenzék vezetőjéről. Ő a legismertebb és legnépszerűbb ellenzéki politikus, újra meg újra megnevezik miniszterelnök-jelöltként. Ez nem nehezíti a közös munkát?

Becsülendő, ha valaki egy olyan pofon után, mint amilyet miniszterelnök-jelöltként Karácsony Gergely kapott 2018-ban, vissza akar menni a ringbe revansot venni. De közben, ami szintén megsüvegelendő, megválasztották főpolgármesternek. Ezért fontos, hogy a városvezetői munkát ne befolyásolja sem a revans vágya, sem az esetleges nagyhatalmi ambíciók. A mindenkori főpolgármesternek szabadságában áll miniszterelnökségre törni, ezt senki nem vitathatja el tőle egy demokráciában. De a budapestiek két dologra joggal tartanak igényt: a főpolgármester mondja meg kerek-perec, hogy mi a szándéka és az esetleges hatalmi ambíciók ne menjenek a városvezetői munka rovására. Rossz lenne, ha egy főpolgármester azért gerjesztene minden áron konfliktust egy kormánnyal, mert a vesztét akarja, és az is rossz lenne, ha a városvezetőnek nagypolitikai ambíciói miatt nem jutna ideje a praktikus mindennapi munkára. A budapestieknek az az érdeke, hogy a budapesti politika a városi ügyekben való gyakorlatias megoldáskeresésről szóljon.

A Budapesti Klímastratégia is készülőben van, ám néhány tucat kiválasztottnak lehetősége lesz elmondani a véleményét, miután egy teljes hétvégén át meghallgatták, hogy mit gondoljanak a klímahelyzetről. Nem érzi úgy, hogy a főpolgármester fordítva ül a lovon?

Az idő eldönti majd, bízzuk a választókra a döntést. Amit említ, furcsa ügy. Mi is történik? A főpolgármester sávlezárással szűkebb keresztmetszetbe erőltet be ugyanannyi autót és sebességkorlátozással lassabb haladásra kényszeríti őket. Ez nem csak elviselhetetlen dugót okoz, de sokkal környezetszennyezőbb, növekszik a légszennyezés, romlik a klímahelyzet. Ez nem érdekli. Eközben egy ködös, nagyzolóan klímastratégiának nevezett valamiről a Városháza zavaros hátterű külföldi szervezetekkel úgy szervez „konzultációt”, hogy napi több tízezer forintot fizet a jelentkezőknek. Csak kérdezem: vajon nem pártok választási aktivistáinak toborzása és felkészítése zajlik közpénzen? Bízom benne, hogy a városházi ellenzék alaposan utána jár az ügynek.

Az állatkertben épülő Biodóm is befejezésre vár, a főpolgármester mintha nem érezné feladatának, sőt többször utalt rá, hogy nem tudja a főváros vállalni a többletköltséget. Ki fogja befejezni a sokak által várt attrakciót?

Egyértelmű, hogy Budapestnek és Magyarországnak is az a jó, ha a főpolgármester képes rendben befejezni a budapesti állatkertet izgalmasabbá tevő, a családoknak, gyerekeknek, idelátogatóknak élmény nyújtó Biodóm beruházást. Ez egy hatalmas üvegbuborékban kiépített dzsungel lenne, egzotikus növényekkel és állatokkal. Ehhez a kormány negyvenmilliárd forintot biztosít a fővárosnak, minden beleszólás nélkül. Gólpasszt adtunk a fővárosi önkormányzatnak, csak be kell lőni a ziccert. Már jócskán hosszabbításban vagyunk, és csak várjuk, mit kezdenek a forintos labdával. Eltelt egy év, amióta Karácsony Gergely a városvezető, ideje lenne tájékoztatni a budapestieket és a fejlesztést finanszírozó kormányt is, hogy mikorra és hogyan fejezik be a munkát. Mi nem kapunk semmilyen információt, nem tudunk semmit.

Elképzelhető, hogy torzóként befejezetlenül marad a Biodóm?

Az elmúlt harminc évben egyetlen szabadon választott városvezetés és kormány sem hagyott torzót maga után Budapesten, mindig találtak megoldást a nehéz helyzetekre is. Remélem ez a példátlan eset most sem áll elő. Ráadásul a valóban hasznos Biodóm fejlesztés befejezése jó alkalom a főpolgármesternek, hogy bebizonyítsa, nem igazak a vádak, hogy ő képtelen megcsinálni dolgokat, csak fejlesztések megfúrásában, nemek kimondásában jeleskedik. Ez szerintem is túlzás, és a Biodóm esetén a kormány kontójára a Városháza valóban egy jó hellyel gyarapíthatja a fővárost. Biztos vagyok benne, hogy találnak megoldást. Szurkolunk, és ha meghív a megnyitóra, örömmel tapsoljuk meg az avató beszédet.

Az utóbbi fél év legnagyobb politikai csatározását okozta a Lánchíd felújításának a kérdése. Hogyan érzik csillapodhatnak a viták a tender kiírásával?

A főpolgármester és politikai szövetségesei nagyon régóta kritizálnak bennünket a kormányzati nagyberuházások kapcsán. Miért csak magyar cégek rúgnak labdába, miért nincs még nagyobb verseny, miért ilyen drága, miért ilyen sok idő… A Lánchíd felújítása egy lehetőség a főpolgármester számára, hogy megmutassa, ő hogyan vezeti a várost, ő hogyan valósít meg jobban fejlesztéseket. Itt az alkalom, hogy remek nemzetközi kapcsolatait is bevetve, idehozzon külföldi cégeket, sok árajánlat legyen és rövidebb idő alatt, olcsóbban végezzék el a munkát – a Tarlós Istvánék által felelősen kidolgozott műszaki tartalom lebutítása nélkül! Ahhoz ragaszkodni fogunk, hogy se műemléki, se egyéb szempontból ne csökkenjen a hídfelújítás műszaki színvonala.

Tarlós a Lánchidat, a Váralagutat és a 2-es villamos aluljáróját is felújíttatta volna, erre kért árajánlatot, amelyet túl magasnak talált a városvezetés. Karácsonyék már csak a hidat újítanák fel. Össze lehet így majd hasonlítani az árakat?

A többen benne foglaltatik a kevesebb – a Tarlós-féle, nagyobb munkára ajánlatot kérő közbeszerzésen beérkezett árajánlatokból kiolvasható, mennyi lett volna csak a Lánchíd felújítása akkor. El fog jönni az igazság pillanata, és én megemelem a kalapom, ha gyorsabban és olcsóbban végzik el Karácsony Gergelyék a hídfelújítást. Ha nem, akkor valakinek vállalnia kell a felelősséget az elvesztegetett időért és a felesleges drágulásért.

A 3-as metró felújításánál jelentősen elszálltak az árak, a kivitelező cég újabb forrásokat követel, amennyiben a főpolgármester tárgyalásai sikertelen lenne, a kormány zsebébe fog nyúlni?

Tarlós István nagyon keményen tárgyalt a kormánnyal, elérte azt, hogy ennek a fővárosi beruházásnak a számláját teljes mértékben a kormány állja. Ez a kétszázmilliárd forint Karácsony Gergelynek is rendelkezésére áll, ez is csak egy ziccer, amit be kell rúgni, utána át lehet vágni a szalagot. Bízom benne, hogy a főpolgármester képes lesz rendben befejezni az elődje által megkezdett és rendben átadott munkát. Minden támogatásunkra számíthatnak abban, hogy megvédjék a budapestieket a multinacionális cégek nyers profitéhségével szemben. Tárgyaljanak keményen, ne engedjenek a multik zsarolásának! Igenis meg lehet védeni a magyar érdekeket a nemzetközi nagytőkével szemben is! Ha igényt tart rá a Városháza, Tarlós István és a kormány is szívesen átadja ez irányú tapasztalatait.

Borítókép: Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára