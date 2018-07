Futballkorrupciós botrány Szlovákiában: 20 embert vettek őrizetbe

NAKA ZASAHOVALA V PRÍPADE ŠPORTOVEJ KORUPCIE

NAKA ZADRŽALA ROZHODCOV AJ ZÁSTUPCOV FUBALOVÝCH KLUBOVAJ VĎAKA SPOLUPRÁCI SO SFZNárodná kriminálna agentúra dnes krátko popoludní zasahovala v Banskej Bystrici. Policajti zadržali 20 osôb. Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky však obvinil celkom 21 osôb zo športovej korupcie. To všetko sa podarilo aj vďaka dlhodobej súčinnosti so Slovenským futbalovým zväzom. 70 policajtov z národnej kriminálnej agentúry a zo strednej odbornej školy Policajného zboru z Pezinku dnes obsadili priestory v Banskej Bystrici, kde prebiehal seminár futbalových rozhodcov. Konkrétne si prišli pre 13 hlavných rozhodcov, asistentov rozhodcov, delegátov futbalových zápasov. Zadržali tiež sedem predstaviteľov futbalových klubov. Policajná akcia súvisela s rozhodovaním na futbalových zápasoch v pôsobnosti SSFZ. Hlavní rozhodcovia, asistenti rozhodcov a delegáti stretnutí si mali na osobných stretnutiach nechať sľúbiť a následne prijímať úplatky 200 až 1.000,- eur. Tie mali byť od predstaviteľov futbalových klubov za ovplyvňovanie výsledkov futbalových zápasov. Mali tak zabezpečiť výhry vybraným klubom. Za zločin hlavným rozhodcom, asistentom rozhodcov a delegátom totiž hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov a za prečin predstaviteľom futbalových klubov na jeden až päť rokov.

