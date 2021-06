Geert Wilders elnézést kért a magyaroktól Rutte kijelentései miatt

Mint ismert, a liberális holland miniszterelnök a brüsszeli EU-csúcson egészen szélsőséges kijelentésekkel támadta Magyarországot – emlékeztet a Magyar Nemzet. Mark Rutte szerint hazánknak nincs keresnivalója az Európai Unióban, ha a kormány kitart a pedofiltörvény mellett. „Térdre kell kényszerítenünk őket” – mondta Magyarországról az ügy kapcsán.

A legnagyobb holland ellenzéki pártot, a Szabadságpártot (PVV) vezető Geert Wilders csütörtök este kiállt Magyarország mellett. A bevádorlásellenes politikus megosztotta Varga Judit igazságügyi miniszter egy bejegyzését a témában, majd úgy fogalmazott a Twitteren:

– üzente hazánknak Geert Wilders.

I apologize for this useful idiot #Rutte. Be aware that he’s not speaking on behalf of the Dutch people. He lied to parliament, was involved in major scandals against his own people and is responsible for mass Islamic immigration leading to violence to LGBTI. Ignore him#Hungary https://t.co/L6zL3s2zQV

