Gyurcsány-show, új epizód: Karácsony Tóth Csaba ellen agitál

Karácsony Gergely állást foglalt a Hadházy-Tóth vitában, eszerint a Tóth Csabával korábban együtt dolgozó zuglói ex-polgármester most értesült volt munkatársa ügyeiről. A baloldali előválasztáson minden a gyurcsányi forgatókönyv szerint halad.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány magából kikelve fenyegetett meg egy választópolgárt (videó)

Fontosnak tartotta Karácsony Gergely, hogy állást foglaljon a zuglói baloldali előválasztási vitában. Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a baloldali előválasztás során kiélesedett a vita a momentumos Hadházy Ákos és az MSZP-s Tóth Csaba között, utóbbi pedig közben korrupciós vádba is keveredett.

A főpolgármester ezt írta saját közösségi oldalán:

Erre is jó az előválasztás. Ez a fájdalmasabb része, de megúszhatatlan. Az a tisztulási folyamat, amelyen át kell esni ahhoz, hogy minden jelöltünk hitelesen mondhassa magáról, és mi is mondhassuk róluk: méltóak a változást akaró többség bizalmára. Ezért jó, még ha fájdalmas is, hogy most, még a nagy megmérettetés előtt derülnek ki néhány esetben a múlt ügyei.

Tóth Csaba nemrég feltárt cégügyei miatt a péntek esti vitában fogalmaztam meg álláspontomat, ha törvényes is, ami kiderült, számomra etikátlan, ezért én Zuglóban nem Tóth Csabára szavaznék, hanem Hadházy Ákos támogatását javaslom. Személyes állásfoglalásom után a DK is, a Jobbik is feladta Tóth Csaba támogatását, szerintem helyesen tették.

Karácsony Gergely szavaiból az derül ki, hogy nem volt tisztában annak a Tóth Csabának az ügyeivel, akivel zuglói polgármesterként együtt dolgozott, számára is most derült ki mindez. Ugyanakkor kijelenti, hogy bár törvényes, ami kiderült, számára etikátlan. Ez nehezen értelmezhető, hacsak nem arról van szó, hogy a Tóth Csaba ügy is egy látványos visszaléptetés annak érdekében, hogy a Karácsony Gergely által említett tisztulási folyamat a Gyucsány-féle forgatókönyv szerint folyjék.