Hamis lehet a Bagdy Emőke ellen gyűjtött ezer aláírás

A hétvége során pszichológusok adtak közre állásfoglalást, amelyben tudománytalan hozzáállással vádolták meg Bagdy Emőkét. A pszichológus nem sokkal később reagált az őt érő nemtelen támadásokra, kikérve magának a szakmaiatlanság vádját. Bagdy Emőke kifejtette: a tudományos tézisek igazságtartalmát mindig a tudomány határozza meg, és nem pedig az aktuális közízlés. Hangsúlyozta: tudományos tény, hogy a 3-6 év közötti életkor a saját nemmel való azonosulás igen érzékeny időszaka; a gyermekek ekkor automatikusan magukévá teszik az anya vagy az apa magatartási mintáját.

A Bagdy Emőkét támadók névsorát többek között a hvg.hu közölte, amely folyamatosan frissíti az aláírók listáját.

A vasarnap.hu olvasói azonban érdekes jelenségre lettek figyelmesek:

az aláírásokat egyszerű Google Formon gyűjtik, amit bárki aláírhat akár álnévvel is – azaz alapjaiban kérdőjeleződött meg a „pszichológusok” névsorának hitelessége.

Bár a kezdeményezők a felhívás végén kifejezetten kérik, hogy csak azok írják alá, akik pszichológusok, esetleg pszichiáterek, a név hitelességét senki nem ellenőrzi.

A portál két olvasója is jelezte, hogy próbára tették a rendszert: Dr. Buga Jakab néven regisztrálták a nem létező Káli-medence Intézet fiktív munkatársát, aki hamarosan meg is jelent a névsorban, a támogató virtuális aláírás után pedig a rendszer azonnal felajánlotta, hogy ismételten, más névvel is csatlakozzanak az állásfoglaláshoz.

Megtették: Mikeas Apfelbaunn néven regisztráltak (ezúttal Izraelben elő, nyugdíjas klinikai szakpszichológusként), a rendszer pedig természetesen ismét feltüntette őket a Bagdy-ellenes hadjárat támogatóiként.

A korábban aláíró személyek között is szép számmal találtak olyanokat, akiknek hosszas keresés után sincs semmi nyoma sem az interneten, sem nyilvántartásokban.

A kezdeményezés hitelessége tehát teljes mértékben megkérdőjeleződött.