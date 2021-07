Harmadik nem is bekerülhet az amerikai útlevelekbe

Választható lenne, hogy férfi, nő vagy X kerüljön be az okmányokba. A lépés jól illeszkedik Joe Biden politikájába.

Az Egyesült Államok lehetővé akarja tenni, hogy a férfin és a nőn kívül harmadik nem is bekerülhessen az útlevelekbe – jelentette be Antony Blinken. Az amerikai külügyminiszter tájékoztatása szerint első lépésként – lényegében „bemondásra” – választhatóvá tennék, hogy valaki a „férfi” vagy „nő” meghatározást szeretné látni a dokumentumban. Eddig ugyanis orvosi igazoláshoz volt kötve, ha valaki másmilyen nemet szeretett volna feltüntetni, mint az a születési anyakönyvi kivonatában szerepel.

Today we are taking important steps toward ensuring the fair treatment of LGBTQI+ U.S. citizens. https://t.co/tfNnTUQmsp — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 30, 2021

Ezenkívül minél előbb, sajtóértesülések szerint akár már év végéig bevezetnék azt is, hogy a nem-bináris, az interszex és a nem-gendernkonform emberek a semlegességet jelölő X-et írják be az okmányukba az M (male, férfi) és az F (female, nő) helyett.

„Remek hír az összes interszex és nem-bináris embernek, mert ez lényegében azt jelenti, hogy lehet útlevelünk. Nem kell hazudnunk azért, hogy megkapjuk az útlevelünket. Csak önmagunk lehetünk!” – kommentálta a hírt Dana Zzyym, a tengerész veterán, aki elsőként igényelt nem-bináris útlevelet, és korábban perre ment a külügyminisztériummal az ügyben.

A lépés jól illeszkedik Joe Biden demokrata amerikai elnök politikájába, aki nemrégiben Jessica Stern személyében egy LMBTQ-különmegbízottat is kinevezett, akinek feladata, hogy az amerikai diplomácia és segélypolitika világszerte támogassa és védelmezze a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű közösség tagjainak jogait. Nem sokkal korábban pedig arról döntöttek, hogy az egészségügyi biztosítás fizeti a transznemű veteránok esetleges nemátalakító műtéteinek költségeit. Egyes becslések szerint egyébként összesen akár 134 ezer transzgender veterán is élhet az Egyesült Államokban, miközben 15 ezren jelenleg is a hadseregben szolgálnak, bár a védelmi minisztérium belső vizsgálatai ennél alacsonyabb számokról szólnak – ismerteti a Magyar Nemzet.

De az elnök kormányában is helyet kapott egy transznemű, Rachel Levine egészségügyi miniszter-helyettes lett, aki fontos területért, a koronavírus-járvány elleni küzdelemért felelős.

Mint arra a nemzetközi sajtó is emlékeztet, a világ több országában, így például Ausztráliában, Kanadában, Németországban, Új-Zélandon, sőt Indiában és Nepálban is van lehetőség harmadik nemet megadni a dokumentumokban. Az Egyesült Államok néhány államában más dokumentumokban, például a személyi igazolványban vagy a jogosítványban már eddig is elérhető volt az opció.