Hollik István: Gyurcsány Ferenc felesége elszólta magát (videó)

A Fidesz kommunikációs igazgatója a Gyurcsány-kormány válságkezeléséről beszél a közösségi oldalára szerdán feltöltött videójában.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Hollik István a bejegyzésben azt írja: Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára elszólta magát az ATV-n, és bevallotta: amikor hatalmon voltak, kudarcot vallottak a válságkezelésben, sőt arról is lerántotta a leplet, hogy az emberek helyett a bankokat akarták megmenteni. Most, a koronavírus okozta válság alatt ez a baloldal oktat ki mindenkit válságkezelésből. Most, hogy felszínre került az igazság, miszerint egyszer már elbaltáztak egy válságkezelést, jobban tennék, ha inkább hallgatnának és befejeznék a további gáncsoskodást – hívta fel a figyelmet a videónyilatkozatra a Magyar Nemzet.

A politikus a videóban elmondja:

A baloldal most úgy támadja a Fidesz-KDNP válságkezelését, hogy amikor nekik kellett volna bizonyítaniuk, akkor tönkretették az országot, az embereket pedig cserben hagyták. Ezt most Gyurcsány Ferenc felesége be is vallotta.

A videóban arról is beszél, hogy Gyurcsány Ferencnek éppen ezért csendben kellene maradnia, és nem támadnia, hanem segítenie kellene a járványügyi védekezést.