Hölvényi: az európai politikából hiányzik a családi aspektus

A tradicionális társadalmakban, mint az iszlám, mindenkinek van otthona: bármekkora nehézségben él valaki, van családja, rokonai, és ha innen távol kerül, óriási veszélynek teszi ki magát. Ez a családi-közösségi aspektus viszont teljes mértékben hiányzik az európai politikából, és ez elfogadhatatlan. A közösségek felbomlasztása óriási hiba és bűn – magyarázta Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője az Echo TV-nek adott interjúban.

A zsidó-keresztény hagyományok és értékek fontosságát nemcsak hangsúlyozta, de föl is tette velük kapcsolatban a kérdést, hogy vajon mennyire élők bennünk, köztünk ezek a hagyományok? Európa keresi, vagy éppen hogy most veszíti el önmagát – fogalmazott.

„Nem tudom eldönteni, hogy Európa halálán van, vagy csak kamasz gyerek, aki lázad? De egy biztos: Európa gazdag és gyenge. Természetes, hogy a bajban lévő területek, mint a Közel-Kelet és Afrika, erre húznak. Az iszlám mindig is hódító vallás volt, és a fennálló helyzetet most ki is használja.