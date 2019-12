Húsdarálóba rejtette a bombát egy testvérpáros

A poggyász azonban szerencsére túlsúlyosnak bizonyult a reptéri ellenőrzésen.

Összesen 76 év börtönbüntetésre ítélt kedden egy ausztrál bíróság két fivért, mert fel akarták robbantani az Etihad légitársaság egyik járatat húsdarálóba rejtett pokolgéppel.

A új-dél-walesi legfelsőbb bíróság negyven év börtönbüntetésre ítélte az 52 éves Khaled Khayatot, azzal, hogy legkorábban 2047-ben engedhető szabadon. Fivére, a 34 éves Mahmoud Khayat 36 évet kapott, és legkorábban 2044-ben szabadulhat.

Mindkettejüket azzal vádolták, hogy egy pokolgépes- és egy gáztámadást akartak végrehajtani 2017 januárja és júliusa között az Egyesült Arab Emírségek nemzeti légitársaságának Sydneyből Abu-Dzabiba tartó járata ellen.

A fivérek a harmadik, mit sem sejtő testvérük poggyászába rejtették a húsdarálóba szerelt pokolgépet. A merénylet azért hiúsult meg, mert a poggyász túlsúlyosnak bizonyult, és a reptéren ki kellett venni belőle a húsdarálót.

A merénylet előkészítésében részt vett a negyedik testvérük is, a 47 éves Tarek Khayat is, aki az Iszlám Állam dzsihadista szervezet soraiban harcolt Szíriában. A fivérek az ő utasítására akarták végrehajtani a merényletet, és ő szerzett be nekik robbanóanyagot.

A rendőrség szerint az Iszlám Állam által „ihletett és szervezett” pokolgépes merénylethez szükséges nagy hatásfokú robbanóanyagot Törökországból szállították nekik.

Az ügyészség szerint a legidősebb testvér, Khaled éppen mérgesgáz-támadáson is mesterkedett, amikor letartóztatták.

Khaledet májusban találtak bűnösnek, de fivére, Mahmoud esetében az esküdtszék nem tudott dűlőre jutni, ezért ügyét újratárgyalta a bíróság, és szeptemberben mondták ki bűnösségét.

