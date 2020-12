Hűtlen kezelés, vesztegetés a gyanú Bige László ellen

Különösen jelentős hűtlen kezeléssel és üzletszerűen elkövetett vesztegetéssel gyanúsították meg Bige Lászlót.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Közleményben erősítette meg a Nitrogénművek Zrt. szerdán a tulajdonos, Bige Lászlóval kapcsolatos bűnügyi hírt. Mint írják, Bige Lászlót kedden őrizetbe vették. Hűtlen kezeléssel és vesztegetés elfogadásával gyanúsítják – írja a Magyar Nemzet.

A közleményben az előzményekre is kitérnek. „A Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Gazdaságvédelmi Osztálya 2017. november 16-án házkutatást tartott a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. székhelyén, és ugyanezen napon házkutatásra került sor az NZRT-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. székhelyén is. A nyomozás azóta is tart és 3 éve nem került bírósági szakaszba. A vádak teljes mértékben alaptalanok. A vállalatcsoport és valamennyi dolgozójának érdekében a Nitrogénművek minden jogi eszközzel megvédi magát a Bige Lászlót és a társaságot érintő igazságtalan intézkedésekkel szemben, mely intézkedések nyilvánvaló mozgatórugója társaságunk elnökének, Bige Lászlónak a megfélemlítése és jó hírnevének csorbítása. A cégcsoport működését a történtek nem befolyásolják. A Nitrogénművekre és Bige Holding Kft-re pénzügyi hatása nem lehet. A cég Igazgatósága és az alá tartozó vezetés biztosítja a folyamatos és gördülékeny üzletmenetet.” – szól a Nitrogénművek MTI-OTS-ben kiadott közleménye.

A vállalat közleményével szinte egy időben az ügyben illetékes megyei főügyészség szóvivője is megerősítette az Inforádiónak a hírt. Szilágyi László szóvivője elmondta: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság december 15-én őrizetbe vette Bige Lászlót, és gyanúsítottként hallgatta ki.

A Nitrogénművek tulajdonosával több bűncselekmény megalapozott gyanúját közölték, amelyek a következők:

kétrendbeli, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette

egy rendbeli, hamis magánokirat felhasználásának vétsége

és egy rendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette.

Az előterjesztés Bige László letartóztatására, illetve bármilyen más kényszerintézkedésre egyelőre még nem érkezett meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészséghez, így a gyanúsítotti vallomás részletei momentán még nem ismerhetők, de erre a hatóságoknak 24 órájuk van. Ennek megtételét követően kell majd az ügyészségnek döntenie arról, hogy tesz-e bármilyen nemű indítványt az ügyben a bíróság felé.

Sajtóinformációk szerint egy üzleti ellenlábasa tett feljelentést a mágnás ellen, ezt az információt azonban – a nyomozás érdekeire való tekintettel – Szilágyi László szóvivő nem kívánta megerősíteni. Ahogyan arról is korainak tartotta nyilatkozni, hogy a Bige László elleni korábbi eljárást, amely már vádemelési szakba került, összevontan kezelik-e majd a mostani üggyel. Annyit azonban a szóvivő elárult: a műtrágya kapcsolja össze az ügyeket.

A milliárdos, műtrágyakirályként emlegetett vállalkozó két hónappal ezelőtt, október 15-én állt bíróság elé, vádlottként. Bige László az előkészítő ülésen tagadta a Nyíregyházi Törvényszéken, hogy bűncselekményt követett volna el, nem tett vallomást, és ezzel az ügyészség büntetésre vonatkozó ajánlatát – teljes körű beismerés, tárgyalásról való lemondás esetén 2 év szabadságvesztés, végrehajtásában 5 évre felfüggesztve – sem fogadta el. A bíró így tárgyalásra utalta az ügyet, a bizonyítási eljárás 2021. február elején kezdődik.

Bige László a száz leggazdagabb magyar 2019-es rangsora szerint a 170 milliárd forint becsült vagyonával az ötödik leggazdagabb volt. A milliárdost üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntettével vádolja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség, miután a bizonyítékok szerint manipulált az általa gyártott termék eladása során, amiért 135 millió forintot kért és kapott cége ügyfelétől.