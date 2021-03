Így épül fel lépésről lépésre a miniszterelnök oltásával kapcsolatos álhírkampány (videó)

Most már nem álmentősöket vetnek be a baloldalon, hanem arccal és névvel állnak bele – mondja Dömötör Csaba.

Dömötör Csaba parlamenti államtitkár Facebook posztjában elmondta: Pár napja beoltották a miniszterelnököt, mégpedig a kínai vakcinával. Erre összeültek páran a baloldalon és kigondolták, hogy majd azt mondják, hogy nem is a kínai vakcinát kapta meg. Az is lehet, hogy már korábban megkapta az oltást. Sőt az is lehet, hogy be sem oltották. Az egész álhírakciót egy baloldali portál kezdte azzal, hogy megosztott egy korábbi képet, amin a miniszterelnök megkapja az oltást, de nem a koronavírus elleni, hanem az influenza ellenit. Gyurcsány Ferenc sem várt soká. Ő arról posztolt, hogy szerinte a miniszterelnök nem a kínai vakcinát kapta meg. Az álhírakciójukhoz csatlakozott a legnagyobb lejárató oldaluk, majd egy szebb napokat látott kvízmester is. Az egyik baloldali elemző egy esti tv-beszélgetésen már arról merengett, hogy szerinte az egész egy megrendezett színjáték, és szerinte is korábban kapta meg az oltást a miniszterelnök.

Így építik fel az álhírkampányt. A különbség csak annyi a korábbiakhoz képest, hogy most nem álmentősöket vetnek be, hanem névvel és arccal beleállnak az elmúlt évek leggátlástalanabb politikai akciójába – mondja Dömötör Csaba.

A politikus azt kérdezi, ha a baloldalnak ennyire nem számít az emberéletek védelme sem, akkor mi az, ami számít ezeknek egyáltalán az életben.