Így sikerült Greta Thunbergnek a CNN-en a szakértői bemutatkozás (videó)

A CNN Koronavírus: tények és félelmek című adásában több szakértő mellett a klímaceleb Greta Thunberg is felszólalt, nem kis kritikai hullámot váltva ki ezzel – számolt be róla a V4NA hírügynökség.

Greta, a műsor címével ellentétben, nem sok tényt osztott meg, lényegében arról beszélgettek vele, hogy hogyan érzi magát, mivel úgy hiszi, koronavírus-fertőzött, és ezért ő is karanténban van.

Thunberg a tudomány szerepéről is megosztott három-négy mondatot mondatot, amely arról szólt, hogy a tudomány fontos, ezért hallgassunk a tudósokra.

A klímaceleb egyébként Twitter-oldalán megvédte magát, amikor elmondta, hogy ő nem járványszakértő, és soha nem is állította, hogy az lenne. Sokban felmerült a kérdés, hogy akkor mégis mit keresett egy szakértői műsorban az általános iskolai végzettséggel bíró celeb.

Tonight I’ll be interviewed on CNN to talk about the new campaign supporting @UNICEF during COVID-19 and about being an activist in a world altered by the coronavirus.⁰It seems some people thought I was going to be on an expert panel, which of course has never been the case. 1/2

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) May 14, 2020